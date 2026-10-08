Порно звијезда финансирала изградњу школе, а онда су услиједиле реакције јавности

Аутор:АТВ редакција
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Филипинска порно-звијезда Маеурн Смилес финансирала је изградњу школе за око 300 дјеце у свом родном Кебу, што је изазвало бројне реакције и расправе на друштвеним мрежама.
Њена донација подијелила је јавност, прије свега због поријекла новца којим се финансира пројекат. Док су поједини корисници друштвених мрежа критиковали повезивање зараде од садржаја за одрасле са образовањем дјеце, други су је бранили, истичући да новац користи за помоћ локалној заједници.
„Шта смо дочекали“, „Неморална особа помаже дјеци“, „Ово је дегутантно“, „Не видим ништа спорно“ и „Дјевојка има сасвим добру намјеру“ само су неки од коментара који су се могли прочитати на интернету.
Пројекат за Маеурн има и снажно лично значење, јер је својевремено жељела постати професорица. Раније је предавала енглески језик кинеским студентима, али није била у могућности да упише универзитет јер њена породица није имала довољно новца за њено школовање.
Она је 2024. године купила велико земљиште у Кебу за нешто више од 28.000 долара. Првобитно је планирала да земљиште поклони локалним властима како би на њему била изграђена школа. Међутим, од те идеје је одустала након што су јој, према њеним тврдњама, званичници рекли да школа не би могла носити име њеног оца.
Због тога је одлучила да сама финансира изградњу.
Главна школска зграда, намијењена за око 300 дјеце, још је у изградњи. Ипак, на истој локацији је 2025. године отворила мањи центар за учење, који већ ради.
Локалној дјеци у том центру омогућена је практична настава кроз различите активности, укључујући научне експерименте, часове кувања и друге едукативне садржаје, пише Кликс
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