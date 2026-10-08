Ђани насмијао све у студију: Ово што је урадио шокирало и Амиџића

Аутор:АТВ редакција
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У посљедњем издању емисије „Амиџи шоу“ у студију су се окупили Ђани, Емир Брунчевић, Надица Адемов, Атина Ферари, Маја Маринковић и Асмин Дурџић.
Емисија је била посвећена актуелним темама из приватног и пословног живота гостију, уз музику, разговоре и забавне сегменте.
Ђани је говорио о својој каријери и породици, док су остали гости отворили теме од нових музичких пројеката и приватног живота до актуелних емотивних односа.
Ипак, један од тренутака који је посебно привукао пажњу догодио се управо током Ђанијевог разговора са Огњеном Амиџићем. Пјевач је у свом препознатљивом шаљивом маниру затражио од водитеља да му се приближи. Затим га је пољубио у нос.
Амиџић је прихватио Ђанијеву шалу. Остали гости реаговали су смијехом, а читава сцена убрзо је привукла пажњу и на друштвеним мрежама.
Ђанијево гостовање, међутим, није се свело само на овај несвакидашњи тренутак. Пјевач је током емисије говорио и о супрузи Слађани Трајковић, њеном здравственом стању, али и о неким грешкама из њиховог брачног живота, преноси Елита.рс
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