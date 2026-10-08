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Ђани насмијао све у студију: Ово што је урадио шокирало и Амиџића

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08.10.2026 08:01

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У посљедњем издању емисије „Амиџи шоу“ у студију су се окупили Ђани, Емир Брунчевић, Надица Адемов, Атина Ферари, Маја Маринковић и Асмин Дурџић. Емисија је била посвећена актуелним темама из приватног и пословног живота гостију, уз музику, разговоре и забавне сегменте.
Фото: Instagram/printscreen

У посљедњем издању емисије „Амиџи шоу“ у студију су се окупили Ђани, Емир Брунчевић, Надица Адемов, Атина Ферари, Маја Маринковић и Асмин Дурџић.

Емисија је била посвећена актуелним темама из приватног и пословног живота гостију, уз музику, разговоре и забавне сегменте.

Ђани је говорио о својој каријери и породици, док су остали гости отворили теме од нових музичких пројеката и приватног живота до актуелних емотивних односа.

Ипак, један од тренутака који је посебно привукао пажњу догодио се управо током Ђанијевог разговора са Огњеном Амиџићем. Пјевач је у свом препознатљивом шаљивом маниру затражио од водитеља да му се приближи. Затим га је пољубио у нос.

Амиџић је прихватио Ђанијеву шалу. Остали гости реаговали су смијехом, а читава сцена убрзо је привукла пажњу и на друштвеним мрежама.

Ђанијево гостовање, међутим, није се свело само на овај несвакидашњи тренутак. Пјевач је током емисије говорио и о супрузи Слађани Трајковић, њеном здравственом стању, али и о неким грешкама из њиховог брачног живота, преноси Елита.рс

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Радиша Трајковић Ђани

Огњен Амиџић

емисија

пољубац

видео снимак

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