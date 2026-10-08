Филиповић и Бећировић пред уласком у Предсједништво, СДА води на изборима за ПД ПС

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат коалиције окупљене око ХДЗ-а БиХ Даријана Филиповић води у трци за хрватског члана Предсједништва БиХ са освојених 111.606 гласова, а Денис Бећировић за бошњачког члана Предсједништва БиХ са 215.207 гласова, најновији су подаци Централне изборне комисије БиХ на основу обрађених 98,64 бирачких мјеста.
На другој позицији у трци за хрватског члана Предсједништва БиХ је кандидат ДФ-а Славен Ковачевић са освојених 73.210 гласова, а на трећој независни кандидат Зденко Лучић који је добио 54.830 гласова.
У трци за бошњачког члана Предсједништва БиХ на другој позицији је кандидат СДА Бакир Изетбеговић са освојених 192.132 гласа.
Кандидат Странке за БиХ Семир Ефендић добио је 145.143 гласа, а кандидат СББ-а Фахрудин Радончић 12.171 глас.
СДА и даље води на изборима за Представнички дом Парламента Федерације БиХ са 234.667 гласова или 30,63 одсто, прелиминарни су резултати Централне изборне комисије БиХ, након обрађених 98,70 редовних бирачких мјеста.
Слиједи СДП са 117.856 гласова или 15,39 одсто, док је трећа коалиција коју предводи ХДЗ БиХ са 103.919 гласова или 13,57 одсто.
Странка за БиХ освојила је 69.358 гласова или 9,05 одсто, коалиција НИП, СДБиХ, СПУБиХ 50.155 гласова или 6,55 одсто, ДФ/ГС 46.133 гласа или 6,02 одсто и коалиција НЕС, ПДА, Напријед 31.624 или 4,13 одсто гласова.
Изборни цензус од три одсто прешли су и Наша странка са 29.434 гласа или 3,84 одсто, коалиција коју предводи ХДЗ 1990 са 25.095 гласова или 3,28 одсто гласова.
Мјесто у новом сазиву федералног Представничког дома обезбиједило је девет политичких субјеката.
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