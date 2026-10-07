СНСД далеко испред свих за Представнички дом

Аутор:АТВ редакција
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Листа СНСД - Милорад Додик освојила је 216.361 или 41,21 одсто гласова за Парламентарну скупштину БиХ, показују прелиминарни резултати Централне изборне комисије (ЦИК) БиХ након обрађених 97,83 одсто бирачких мјеста.
Покрет "Сигурна Српска" освојио је 78.950 или 15,04 одсто гласова, док је СДС – Воља народа добио 68.691 или 13,08 одсто гласова.
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Листа За правду и ред – Небојша Вукановић добила је подршку 30.583 или 5,82 одсто бирача, ДНС-НПС има 27.864 глас, Социјалистичка партија – Петар Ђокић 24.659, Уједињена Српска 22.938, а Социјалистичка партија Српске - Горан Селак 16.934.
Обрађени су подаци са 2.037 или 97,83 одсто бирачких мјеста, а нису примљени подаци за 45 бирачких мјеста.
Укупно је обрађено 578.945 гласова од чега је 524.975 било важећих и 15.140 неважећи празан и 38.830 неважећих из других разлога.
Према 98,58 одсто обрађених бирачких мјеста, кандидати СДА за Парламентарну скупштину БиХ освојили су у ФБиХ 242.461 глас, СПД добили су 119.633 гласова, а коалиција окупљена око ХДЗ-а 100.192 гласова.
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Странка за БиХ освојила је 67.632 глас, Народ и правда 53.445, ДФ Жељко Комшић 48.850 а Хрватска петорка ХДЗ 1990, ХРС, ХНП, ХДС и ХСС су освојили 33.844 гласа.
Из ФБиХ су примљени подаци са 3.132 или 98,58 одсто бирачких мјеста, а нису са 45 бирачких мјеста.
Укупно је обрађено 836.853 гласова, од чега је 767.894 важећих, а 31.439 неважећа празна гласачка листића и 37.520 неважећих из других разлога.
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