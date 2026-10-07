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Промјене на још девет граничних прелаза

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07.10.2026 16:54

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Промјене на још девет граничних прелаза
Фото: ATV

Гранични прелази између БиХ и Хрватске - Заград, Вагањ, Виница, Субашићи, Дрновачко Брдо, Дужи, Орахов До и Тржачка Раштела промијенили су статус из граничних прелаза за погранични промет у граничне прелазе за међународни друмски саобраћај путника.

На тим граничним прелазим биће омогућен прелазак путничких возила и путника са робом коју путник носи и коју је дужан да пријави царинском органу, у вриједности до 5.000 КМ, под условом да није ријеч о роби комерцијалног карактера.

Промјена статуса и функционисање царинске службе омогућени су измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији у УИО БиХ у складу са Уговором о граничним прелазима.

"Усвајањем овог правилника УИО је направила важан корак у стварању организационих претпоставки за ефикасно и несметано обављање послова царинске службе на новим и прекатегорисаним граничним прелазима", истиче се у саопштењу.

Управни одбор УИО данас је одобрио доношење Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији у УИО, чиме је омогућено успостављање царинске службе на граничном прелазу Градишка нови мост - Горњи Варош, као и на новом граничном прелазу Рача два - Сремска Рача два, чији се почетак рада очекује половином октобра.

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Из УИО су додали да се примјеном усвојеног Правилника омогућава реализација обавеза БиХ које произлазе из Уговора о граничним прелазима између БиХ и Хрватске, као и Анекса Споразума између Савјета министара и Владе Србије о заједничкој локацији на граничном прелазу Рача два - Сремска Рача два.

Усвајањем измјена и допуна Правилника додатно се унапређује организација рада Управе и стварају услови за ефикасније провођење царинских процедура, уз истовремено испуњавање међународних обавеза БиХ у области граничног промета, наводи се у саопштењу.

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Тагови :

ГП Градишка

Гранични прелаз

Гранични прелаз Градишка

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