Промјене на још девет граничних прелаза

Аутор:АТВ редакција
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Гранични прелази између БиХ и Хрватске - Заград, Вагањ, Виница, Субашићи, Дрновачко Брдо, Дужи, Орахов До и Тржачка Раштела промијенили су статус из граничних прелаза за погранични промет у граничне прелазе за међународни друмски саобраћај путника.
На тим граничним прелазим биће омогућен прелазак путничких возила и путника са робом коју путник носи и коју је дужан да пријави царинском органу, у вриједности до 5.000 КМ, под условом да није ријеч о роби комерцијалног карактера.
Промјена статуса и функционисање царинске службе омогућени су измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији у УИО БиХ у складу са Уговором о граничним прелазима.
"Усвајањем овог правилника УИО је направила важан корак у стварању организационих претпоставки за ефикасно и несметано обављање послова царинске службе на новим и прекатегорисаним граничним прелазима", истиче се у саопштењу.
Управни одбор УИО данас је одобрио доношење Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији у УИО, чиме је омогућено успостављање царинске службе на граничном прелазу Градишка нови мост - Горњи Варош, као и на новом граничном прелазу Рача два - Сремска Рача два, чији се почетак рада очекује половином октобра.
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Из УИО су додали да се примјеном усвојеног Правилника омогућава реализација обавеза БиХ које произлазе из Уговора о граничним прелазима између БиХ и Хрватске, као и Анекса Споразума између Савјета министара и Владе Србије о заједничкој локацији на граничном прелазу Рача два - Сремска Рача два.
Усвајањем измјена и допуна Правилника додатно се унапређује организација рада Управе и стварају услови за ефикасније провођење царинских процедура, уз истовремено испуњавање међународних обавеза БиХ у области граничног промета, наводи се у саопштењу.
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