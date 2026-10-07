Амиџић: Крњић имао најскупљу кампању с обзиром на штету нанијету привреди

Аутор:АТВ редакција
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Члан Управног одбора УИО БиХ Зијад Крњић имао је најскупљу изборну кампању с обзиром на штету нанесену привреди јер је онемогућио усвајање Правилника о унутрашњој организацији УИО, а највише су плаћале превозничке фирме, рекао је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.
Амиџић је навео да је Крњић био на некој од листа и ако добије тај мандат, то ће бити најскупљи мандат у БиХ с обзиром на штету коју је нанио.
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"Највише су плаћали људи који имају превозничке фирме због дугих чекања, поготово у условима када возачи могу да остану свега 90 дана у ЕУ", рекао је Амиџић.
Он каже да је Привредна комора Републике Српске, колико му је познато, поднијела кривичну пријаву против Крњића због свих чекања и успореног транспорта који су били посљедица његових оспоравања доношења Правилника, али није могао прецизирати износ наведен у пријави.
Констатовао је да је Правилник данас донесен, на задовољство свих који користе граничне прелазе у Градишци.
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Наводећи да је Правилником створене претпоставке и за отварање другог граничног прелаза на Рачи, Амиџић је додао да су предсједници Милорад Додик и Александар Вучић договорили његово отварање 15. октобра.
"То су политике нас из Републике Српске, и од тих политика не одустајемо. И као што видите, кад сте принципијелни, то народ препознаје и увијек награди", закључио је Амиџић.
Сједници Управног одбора УИО данас није присуствовао Крњић, експерт у име Владе ФБиХ, који је неколико пута гласао против измјена Правилника. Крњићу је мандат истекао почетком септембра.
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