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Амиџић: Крњић имао најскупљу кампању с обзиром на штету нанијету привреди

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07.10.2026 16:47

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Министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ Срђан Амиџић
Фото: ATV

Члан Управног одбора УИО БиХ Зијад Крњић имао је најскупљу изборну кампању с обзиром на штету нанесену привреди јер је онемогућио усвајање Правилника о унутрашњој организацији УИО, а највише су плаћале превозничке фирме, рекао је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.

Амиџић је навео да је Крњић био на некој од листа и ако добије тај мандат, то ће бити најскупљи мандат у БиХ с обзиром на штету коју је нанио.

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"Највише су плаћали људи који имају превозничке фирме због дугих чекања, поготово у условима када возачи могу да остану свега 90 дана у ЕУ", рекао је Амиџић.

Он каже да је Привредна комора Републике Српске, колико му је познато, поднијела кривичну пријаву против Крњића због свих чекања и успореног транспорта који су били посљедица његових оспоравања доношења Правилника, али није могао прецизирати износ наведен у пријави.

Констатовао је да је Правилник данас донесен, на задовољство свих који користе граничне прелазе у Градишци.

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Наводећи да је Правилником створене претпоставке и за отварање другог граничног прелаза на Рачи, Амиџић је додао да су предсједници Милорад Додик и Александар Вучић договорили његово отварање 15. октобра.

"То су политике нас из Републике Српске, и од тих политика не одустајемо. И као што видите, кад сте принципијелни, то народ препознаје и увијек награди", закључио је Амиџић.

Сједници Управног одбора УИО данас није присуствовао Крњић, експерт у име Владе ФБиХ, који је неколико пута гласао против измјена Правилника. Крњићу је мандат истекао почетком септембра.

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Тагови :

Срђан Амиџић

Зијад Крњић

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