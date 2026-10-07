Фицо: Јесен и зима ће бити тешке

Аутор:АТВ редакција
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Словачки премијер Роберт Фицо изјавио је данас да Европска унија има велике проблеме са нафтом и горивом, и да очекује да ће накнаде за емисију штетних гасова који изазивају ефекат стаклене баште довести до поскупљења горива, становања и енергије, због чега ће јесен и зима бити тешке.
Фицо је, на видео конференцији групе Пријатељи конкурентности, којој је присуствовало 19 европских лидера, рекао да Словачка, заједно са земљама Вишеградске групе, инсистира да се систем ЕТС2 који предвиђа да се емисија штетних гасова на простору ЕУ до 2030. године смањи за 42 одсто, у односу на 2025. годину, уведе тек послије 2030. године, преноси Та3.
Он је нагласио да су високе цијене енергије, дозвола за емисију и горива за Словачку, као индустријску земљу са отвореном економијом, кључна питања у погледу економског раста и очувања радних мјеста.
"Конкурентност европске индустрије је нераскидиво повезана са цијенама енергије", рекао је Фицо.
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Фицо је подржао поједностављивање европских правила и смањење административних и регулаторних оптерећења, наводећи да би европска предузећа требало да се суоче са мање бирократије како би могла боље да се такмиче са компанијама из других великих економија.
"Ако Европска унија жели да опстане у глобалној конкуренцији, мора да створи услове у којима ће европска индустрија моћи да производи по конкурентним цијенама. За Словачку је питање цијена енергије и индустријске заштите стога апсолутни приоритет", закључио је Фицо, преноси Танјуг.
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