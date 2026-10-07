Након изненадне смрти Епстиновог узбуњивача покренута истрага

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Симон Андријес, бивши британски банкар и узбуњивач који је разоткрио пословне везе између америчког министра трговине Хауарда Лутника и осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епштајна, пронађен је мртав у Корнволу, у Великој Британији.
Андријес је раније био руководилац у БГЦ групи, где је Лутник био главни извршни директор.
Вијест о смрти 57-годишњака потврдио је Енди Агатангелу, оснивач Радне групе за транспарентност, који је рекао: „Са великом тугом објављујемо да је Симон Андријес, цјењени члан наше заједнице, преминуо прошле недјеље.“ Банкер извјештава да је Андријес извршио самоубиство, али британске власти то нису потврдиле.
Андријеш је раније рекао за ББЦ да је открио имејл преписку из 2018. године. У њој су, како је тврдио, Лутник и Епштајн разговарали о пословним могућностима за стартап у који су обојица били укључени, што је указивало на то да Лутник није пријавио тај послoвни однос.
Милијардер је раније рекао да је био толико згрожен Епштајном током посјете његовом дому 2005. године да се зарекао да више никада неће бити у истој просторији са њим.
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Међутим, имејлови показују да су се пословни разговори настављали и да је Лутник чак путовао на Епштајново приватно острво. Амерички финансијер је одлетио на Епштајново имање Литл Сент Џејмс са супругом и ћеркама 2012. године, три године након што је Епштајн пуштен из затвора због сексуалног злостављања дјеце.
Латник је прошлог мјесеца инсистирао да није било „ничег непримјереног“ у вези са посјетом острву и да је његова породица остала само сат времена. Чини се да је Маунтбатен-Виндзор био дубоко укључен у пословне односе Дејвида Стерна чак и након што га је запослио док је био трговински изасланик.
Латник је у фебруару потврдио Буџетском одбору Сената да је посјетио Епштајново острво 2012. године, иако је раније тврдио да је прекинуо везе са њим годинама раније. „Ручао сам са њим док сам био на одмору бродом са породицом. Моја жена је била са мном, наше четворо дјеце и наше дадиље. Ручали смо на острву, то је истина. Провели смо тамо сат времена“, рекао је Латник.
Лутник је такође објавио саопштење о случају, рекавши: „Недвосмислено осуђујем дела која се приписују Џефрију Епштајну и свима који су учествовали у његовим незаконитим активностима. Жртве његових злочина заслужују наше поштовање и подршку.“
Убрзо након емитовања емисије на BBC-ју, Андријеш је говорио на састанку Радне групе за транспарентност о ономе што је назвао лошим третманом узбуњивача од стране британских регулатора. Такође је описао личну цијену откривања своје каријере, здравља и породице. Андријеш је радио у финансијском сектору више од 35 година.
Андријеш је претходно разговарао са ФБИ-јем 2020. и 2021. године, тврдећи да је Лутник имао непријављене пословне везе са Епштајном. Међутим, ФБИ није истраживао ове наводе.
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Његова смрт долази након што је Вирџинија Ђуфр, једна од најистакнутијих преживјелих и узбуњивача Епштајновог ланца трговине људима у сврху сексуалног злостављања, извршила самоубиство на својој фарми у Западној Аустралији 25. априла 2025. године. Њена породица је саопштила да је њена смрт уследила након што су последице сексуалног злостављања постале неподношљиве.
Жан-Лик Брунел, истакнути француски ловац на манекене и блиски Епштајнов сарадник, такође је извршио самоубиство 19. фебруара 2022. године. Ухапшен је на аеродрому Шарл де Гол у Паризу у децембру 2020. године, након француске истраге о Епштајновој мрежи, али је преминуо док је чекао суђење.
(индекс)
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