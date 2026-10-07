Мисицу (22) убио гром пред породицом: Иза ње остао петогодишњи син

Аутор:АТВ редакција
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Велика трагедија погодила је породицу 22-годишње мисице Ане Беатриз Араујо Фереире, која је преминула након што ју је у Бразилу ударио гром.
Млада жена се у тренутку несреће налазила у дворишту мајчине куће, гдје је током породичног ручка проводила вријеме с малом рођаком и чешљала јој косу.
Гром је изненада ударио Ану, након чега је хитно превезена у болницу. Упркос напорима љекара, преминула је истог дана.
Према ријечима њеног брата Цезара Аугуста, све се догодило изузетно брзо и нико није могао очекивати трагедију.
„Аниња је једна од најљепших особа које сам упознао у животу и таква ће заувијек остати“, рекао је Цезар.
Ана је студирала физиотерапију, а недавно је доживјела и велики успјех када је проглашена краљицом родеа на сајму ЕкспоАлмас.
Њена породица описивала ју је као особу која је све држала на окупу. Кума Марсела Батиста истакла је њен ведар карактер, посвећеност породици и сину.
„Увијек је долазила да проводи викенде с мајком, бринула се о својим сестрама, сређивала им косу и спремала укусну храну“, рекла је Марсела.
Описала је Ану као радосну младу жену и узорну мајку, која је била веома посвећена свом петогодишњем сину.
Анин живот био је повезан и с локалном манифестацијом на којој је недавно понијела титулу краљице родеа.
Савез пољопривредника Алмаса, који јој је додијелио титулу, опростио се од ње поруком у којој је истакнуто колико је била везана за локалну традицију.
Навели су да је Ана манифестацију представљала с великом радошћу и љубављу према традицији свог краја.
„Њен одлазак оставља огромну тугу код свих који су имали привилегију да је познају“, навели су из савеза.
Породица и пријатељи опростили су се од Ане током викенда.
Посљедњи испраћај одржан је у недјељу у породичној кући, док је сахрана обављена у понедјељак ујутро на градском гробљу.
Њена изненадна смрт потресла је породицу и локалну заједницу, посебно јер је Ана имала само 22 године и пред собом бројне планове, како на приватном тако и на професионалном плану, пише Аваз
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