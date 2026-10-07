Песков: Разговор Путина и Трампа може бити брзо договорен

Аутор:АТВ редакција
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Разговор предсједника САД Доналда Трампа и предсједника Русије Владимира Путина биће брзо координисан ако се појави таква иницијатива, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Он је напоменуо да телефонски разговор још није суштински договорен.
Трамп је раније ове седмице најавио да планира да разговара са Путином у блиској будућности, подсјећа РИА Новости
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