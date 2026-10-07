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Песков: Разговор Путина и Трампа може бити брзо договорен

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07.10.2026 12:53

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Песков: Разговор Путина и Трампа може бити брзо договорен
Фото: Танјуг/АП

Разговор предсједника САД Доналда Трампа и предсједника Русије Владимира Путина биће брзо координисан ако се појави таква иницијатива, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Он је напоменуо да телефонски разговор још није суштински договорен.

Трамп је раније ове седмице најавио да планира да разговара са Путином у блиској будућности, подсјећа РИА Новости

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Тагови :

Дмитриј Песков

Владимир Путин

Милорад Додик

Русија

Сједињене Америчке Државе

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