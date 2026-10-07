Напад у Пољској: Избодено шесторо ђака и наставника

Аутор:АТВ редакција
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Седам особа је повређено у нападу ножем у једној школи у Пољској, саопштила је полиција у сриједу, додајући да је нападач приведен.
Градоначелник Остроленке, града у ком се инцидент догодио, потврдио је да се напад десио и да је неколико људи повријеђено.
"Најважнија информација је да је ситуација стављена под контролу", изјавио је градоначелник Павел Њевијадомски у саопштењу.
Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzewanego o zaatakowanie ostrym narzędziem osób w pobliżu i na terenie szkoły w Ostrołęce. Ze wstępnych informacji wynika, że mogło dojść do zranienia 7 osób. Policjanci na miejscu wykonują czynności i ustalają przebieg zdarzenia.— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 7, 2026
Приватна радио-станица РМФ ФМ пренела је да је нападач деветнаестогодишњи ученик те школе и да међу повријеђенима има двоје теже повријеђених.
Према наводима РМФ-а, већина жртава су ученици, иако је повријеђен и један наставник.
(Ројтерс)
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