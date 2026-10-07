Logo

Напад у Пољској: Избодено шесторо ђака и наставника

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
07.10.2026 12:52

Коментари:

0
Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Седам особа је повређено у нападу ножем у једној школи у Пољској, саопштила је полиција у сриједу, додајући да је нападач приведен.

Градоначелник Остроленке, града у ком се инцидент догодио, потврдио је да се напад десио и да је неколико људи повријеђено.

"Најважнија информација је да је ситуација стављена под контролу", изјавио је градоначелник Павел Њевијадомски у саопштењу.

Приватна радио-станица РМФ ФМ пренела је да је нападач деветнаестогодишњи ученик те школе и да међу повријеђенима има двоје теже повријеђених.

Према наводима РМФ-а, већина жртава су ученици, иако је повријеђен и један наставник.

(Ројтерс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пољска

Школа

Напад

Коментари (0)

Више из рубрике

Велика трагедија погодила је породицу 22-годишње мисице Ане Беатриз Араујо Фереире, која је преминула након што ју је у Бразилу ударио гром.

Свијет

Мисицу (22) убио гром пред породицом: Иза ње остао петогодишњи син

3 ч

0
Амерички државни секретар Марко Рубио, лијево, говори током заједничке конференције за новинаре са грчким министром спољних послова Ђорђем Герапетритисом у Министарству спољних послова, у сриједу, 7. октобра 2026. године, у Атини, Грчка.

Свијет

Вашингтон и Атина започињу размјену информација у пољу борбе против тероризма

4 ч

0
Грчка, острво Сирос

Свијет

У мору пронађене стотине граната из Другог свјетског рата

4 ч

0
Амерички државни секретар Марко Рубио говори током заједничке конференције за новинаре са грчким министром спољних послова Јоргосом Герапетритисом у Министарству спољних послова, у сриједу, 7. октобра 2026. године, у Атини, Грчка.

Свијет

Рубио: Испоруке нафте готово на нивоу од прије почетка сукоба

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

38

Кошарац: Највећи изборни губитник је Конаковић

15

37

Хитна сједница Уније студената и Студентског парламента УИС због транспарената

15

37

Битно: Формирање власти на нивоу БиХ

15

29

Амиџић: Стечени услови за отварање два гранична прелаза у Градишци и новог на Рачи

15

24

Ови хороскопски знаци се најтеже подносе: Њихове разлике често прерасту у сукоб

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима