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Европа спрема изборе у Украјини

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07.10.2026 13:07

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Европа спрема изборе у Украјини
Фото: Tanjug/AP/Virginia Mayo

Генерални секретар Савјета Европе Ален Берсет изјавио је да Европа већ планира прве изборе у Украјини након рата.

Како је рекао ради се на припреми избора за дан када ће бити могуће имати слободне и поштене изборе у Украјини, али, додао је, гласање ће бити само један дио обнове демократије након рата, преноси Репортер (Еурактив).

"Ветерани ће да буду огромна брига. То јест, њихова реинтеграција у друштво, рјешавање проблема породица разорених ратом, људи расељених унутар и ван земље, дјеце која су изгубила године школовања и утицај на ментално здравље", рекао је он.

Према његовим ријечима Украјина ће морати да поново изгради друштво које и даље може да вјерује у демократију након свега кроз шта је прошла.

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"То се такође своди на то да ли Украјинци и даље вјерују институцијама око себе. Савјет Европе такође је деценијама сарађивао с Кијевом у борби против корупције, а на истим реформама сада је у средишту дебата у Бриселу о наставку подршке Украјини", рекао је он.

Подсјетимо, Володимир Зеленски је предсједник Украјине већ седам година.

Он је на дужност ступио у мају 2019, али до нових избора није дошло јер је у Украјини и даље на снази ратно стање.

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Тагови :

Володимир Зеленски

Украјина

избори

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