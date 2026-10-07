Европа спрема изборе у Украјини

Аутор:АТВ редакција
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Генерални секретар Савјета Европе Ален Берсет изјавио је да Европа већ планира прве изборе у Украјини након рата.
Како је рекао ради се на припреми избора за дан када ће бити могуће имати слободне и поштене изборе у Украјини, али, додао је, гласање ће бити само један дио обнове демократије након рата, преноси Репортер (Еурактив).
"Ветерани ће да буду огромна брига. То јест, њихова реинтеграција у друштво, рјешавање проблема породица разорених ратом, људи расељених унутар и ван земље, дјеце која су изгубила године школовања и утицај на ментално здравље", рекао је он.
Према његовим ријечима Украјина ће морати да поново изгради друштво које и даље може да вјерује у демократију након свега кроз шта је прошла.
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"То се такође своди на то да ли Украјинци и даље вјерују институцијама око себе. Савјет Европе такође је деценијама сарађивао с Кијевом у борби против корупције, а на истим реформама сада је у средишту дебата у Бриселу о наставку подршке Украјини", рекао је он.
Подсјетимо, Володимир Зеленски је предсједник Украјине већ седам година.
Он је на дужност ступио у мају 2019, али до нових избора није дошло јер је у Украјини и даље на снази ратно стање.
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