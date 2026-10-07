Херојски подвиг руског војника: Носио повријеђеног саборца 10 километара да би му спасао живот

Аутор:АТВ редакција
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Припадник јуришних јединица руске војне групације "Дњепар" носио је готово десет километара саборца који је био рањен у ноге у Запорошкој области, све док није успио да га преда медицинском особљу.
Војник, који носи позивни знак "Протока", испричао је новинару ТАСС-а да је рањени војник прошао болничко лијечење, опоравио се и да се у међувремену вратио у службу.
Како је испричао, када је видео саборца у беспомоћном положају на фронту, указао му је прву помоћ.
"Указао сам му прву медицинску помоћ и почео да се повлачим заједно с њим. На крају сам му, може се рећи, спасао живот", рекао је "Протока" дописнику.
Војник је касније погледао карту и тако измјерио раздаљину коју је тог дана прешао – рањеног саборца носио је 9,7 километара.
"Носио сам га на себи док су дејствовале 'птичице' (дронови), осам пута сам се заједно с њим склањао у заклон. Очигледно је изгубио много крви. Касније ме је пронашла група за евакуацију и предао сам им га", испричао је.
У августу је други руски војник испричао да му је фотографија његове ћерке помогла да преживи тешке повреде ногу и леђа које је задобио током извиђачке мисије, док је два дана пузећи покушавао да стигне до руских ровова.
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