Камере испод Антарктика снимиле "прст смрти", убија све што дотакне

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Испод дебелог леда Антарктика крије се свијет који изгледа готово нестварно. Док температура мора испод леда обично износи око -2 °Ц, што је релативно стабилно у поређењу са леденом површином, изнад морског дна повремено се појављује необичан феномен који за животиње може бити смртоносан.
Ријеч је о бриницлеу, односно леденом сталактиту који због свог изгледа носи и надимак "прст смрти". Изгледа попут леденог прста који се полако спушта са ледене плоче према морском дну, а све што му се нађе на путу може бити замрзнуто.
Сам назив бриницле настао је спајањем двије енглеске ријечи, брине, што значи слана вода, и ицицле, односно леденица. Када се морска вода на површини заледи, со се издваја из леда и остаје у веома хладној и концентрованој сланој води. Таква вода је гушћа од околне морске воде па почиње да тоне према дну. Притом се око ње ствара цев леда која се постепено спушта према морском дну.
Када "прст смрти" дотакне морско дно, може да настави да се шири по његовој површини и замрзне организме који му се нађу на путу.
Управо су тај необичан феномен снимиле камере ББЦ Еартха. На снимку се види како се ледена творевина полако спушта према дну, док морске звијезде и други организми покушавају да се склоне с њеног пута.
Неке од њих успијевају да побјегну, док друге остају заробљене у леду. Призор је посебно изненадио гледаоце, који су у коментарима описивали колико је необично гледати животиње како се боре за опстанак.
"Човјече... гледати те морске звијезде како покушавају да побјегну и ослободе ноге стварно је језиво", написао је један гледалац.
Наука и технологија
Овако би изгледало ново ледено доба: Ево шта ће се догодити у случају да нестана Атланска струја
Други се нашалио: "Сви бјежите!", док је један гледалац признао: "Вичем на екран: 'БЈЕЖИТЕ!'"
Сам изглед ледене творевине такође је привукао много пажње. Један гледалац ју је описао као "најзлокобнији комад леда који сам икада видео".
Други су, међутим, били фасцинирани самом појавом. "Биологија је фасцинантна", написао је један коментатор, док је други истакао колико је тешко повјеровати да овакав призор постоји у природи.
Посебно су хваљени и подводни снимци. "Квалитет подводних снимака је невјероватан", написао је један гледалац.
Снимак бриницлеа објављен је на каналу ББЦ Ееарт у склопу серијала "Earth's Great Seasons", а милиони прегледа показују колико је необичан призор привукао пажњу гледалаца.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
3 ч0
Наука и технологија
3 ч0
Наука и технологија
3 ч0
Наука и технологија
12 ч0
Најновије
Најчитаније
10
49
10
47
10
37
10
32
10
29
Тренутно на програму