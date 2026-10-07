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Пожар у Грнчареву под контролом

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07.10.2026 09:02

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Пожар у Гранчареву код Требиња стављен је под контролу и скоро је угашен, изјавио је Срни командир требињског Добровољног ватрогасног друштва "Ластва" Милош Вучуревић.
Фото: Srna

Пожар у Гранчареву код Требиња стављен је под контролу и скоро је угашен, изјавио је Срни командир требињског Добровољног ватрогасног друштва "Ластва" Милош Вучуревић.

Он је рекао да је стање на терену јутрос добро и да ватрогасци дежурају јер се понегдје ватра током ноћи разгоријевала од вјетра.

У гашењу тог пожара, који је избило јуче, учествовали су припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње, "Ластве" и Јавне установе "Екологија и безбједност".

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Тагови :

Требиње

ВД Ластва

пожар

Ватрогасци

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