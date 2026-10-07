Најљепше вијести овог јутра: Српска богатија за 26 беба

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 26 беба, седам дјевојчица и 19 дјечака.
У Бањалуци је рођено девет беба, у Бијељини пет, Источном Сарајеву четири, Градишци три, у Зворнику и Фочи по двије, а у Требињу једна беба, речено је Срни у породилиштима у овим локалним заједницама.
Три дјевојчице и шест дјечака рођено је у Бањалуци, дјевојчица и четири дјечака у Бијељини, двије дјевојчице и два дјечака у Источном Сарајеву, дјевојчица и два дјечака у Градишци, по два дјечака у Зворнику и Фочи, те један дјечак у Требињу.
Новорођених није било у породилиштима у Приједору и Невесињу.
У породилишту у Добоју нису били доступни за информације.
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