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Шљива родила боље него лани: Ракије ће бити, а ево колико ће коштати литар

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06.10.2026 21:39

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Шљива родила боље него лани: Ракије ће бити, а ево колико ће коштати литар
Фото: Tanjug

Код свих воћних култура у овој години се очекује повећање производње, а ускоро би требало да крене и печење ракије.

Највеће повећање очекује се код шљиве, чија би производња могла бити на нивоу од 77,2 хиљаде тона, што је за 223% више у односу на остварену производњу у 2025. години.

"Код јабуке се очекује повећање производње од 78,2 одсто а код крушке од 60,5 одсто", истичу из Републичког завода за статистику.

И воћари потврђују да су шљиве ове године у Српској родиле више него добро.

Драгоја Дојчиновић, предсједник Удружења воћара Српске, истиче да су шљиве у Српској најмање дупло више родиле, него лани.

Наглашава да се воћари, с друге стране, и не могу баш похвалити квалитетом рода, посебно касних сорти шљиве.

"Те шљиве су, због суше и жеге, раније дозреле, што је умањило њихов квалитет. А воће лошијег квалитета углавном иде у индустрију", каже за Српскаинфо Дојчиновић.

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Наглашава да ће добар дио рода шљиве завршити у казанима за печење ракије.

"Ракије ће бити. Печење, углавном, креће крајем октобра, кад домаћини одраде све остале послове", објашњава Дојчиновић и додаје да људи знају да направе и по неколико хиљада литара.

"Ове године, домаћинства ће, сасвим сигурно, направити више ракије, управо због доброг рода. Они, углавном ту ракију продају, а цијена литра се креће између 12 и 20 КМ. За своје потребе, људи најчешће направе 200-300 литара, од чега нешто и подјеле, а нешто, ако им зафали пара, продају", поручује Дојчиновић.

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Тагови :

ракија

Цијене

Шљива

Република Српска

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