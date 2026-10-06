Шљива родила боље него лани: Ракије ће бити, а ево колико ће коштати литар

Аутор:АТВ редакција
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Код свих воћних култура у овој години се очекује повећање производње, а ускоро би требало да крене и печење ракије.
Највеће повећање очекује се код шљиве, чија би производња могла бити на нивоу од 77,2 хиљаде тона, што је за 223% више у односу на остварену производњу у 2025. години.
"Код јабуке се очекује повећање производње од 78,2 одсто а код крушке од 60,5 одсто", истичу из Републичког завода за статистику.
И воћари потврђују да су шљиве ове године у Српској родиле више него добро.
Драгоја Дојчиновић, предсједник Удружења воћара Српске, истиче да су шљиве у Српској најмање дупло више родиле, него лани.
Наглашава да се воћари, с друге стране, и не могу баш похвалити квалитетом рода, посебно касних сорти шљиве.
"Те шљиве су, због суше и жеге, раније дозреле, што је умањило њихов квалитет. А воће лошијег квалитета углавном иде у индустрију", каже за Српскаинфо Дојчиновић.
Економија
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Наглашава да ће добар дио рода шљиве завршити у казанима за печење ракије.
"Ракије ће бити. Печење, углавном, креће крајем октобра, кад домаћини одраде све остале послове", објашњава Дојчиновић и додаје да људи знају да направе и по неколико хиљада литара.
"Ове године, домаћинства ће, сасвим сигурно, направити више ракије, управо због доброг рода. Они, углавном ту ракију продају, а цијена литра се креће између 12 и 20 КМ. За своје потребе, људи најчешће направе 200-300 литара, од чега нешто и подјеле, а нешто, ако им зафали пара, продају", поручује Дојчиновић.
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