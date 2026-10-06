Смртоносни вирус потврђен код зечева у БиХ: Издато упозорење ловцима

Аутор:АТВ редакција
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На подручју БиХ потврђено је присуство вируса миксоме код европског зеца (Лепус еуропаеус). Како је обавијестио Ловачки савез Републике Српске, вирус је потврђен након обдукције шест угинулих зечева, достављених са подручја Орашја и општине Шамац.
Миксоматоза је тешко и најчешће смртоносно вирусно обољење зечева. Болест се може ширити првенствено путем комараца, бува, ваши, мушица и крпеља, али и директним контактом, контаминираном опремом, обућом и возилима. Болест није зооноза и не преноси се на људе.
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Вирус дуго преживљава у исушеним крастама, секретима и лешевима, нарочито при ниским температурама. Корисницима ловишта су издате препоруке да сваки налаз угинулог или болесног зеца одмах пријаве надлежном ветеринару, ветеринарском инспектору и ловачком удружењу те евидентирају угинућа и промјене у бројности популације ове дивљачи. Такође, потребно је да обрате пажњу на карактеристичне знакове болести, попут отока очних капака и главе, гнојног исцјетка из очију, чворића на ушима и полним органима, апатије и слабости.
Ловци су позвани да угинуле зечеве не остављају у ловишту и да њима рукују искључиво уз употребу заштитних рукавица. Прије и послије лова посебну пажњу треба посветити чишћењу и дезинфекцији обуће, опреме и возила. Премјештање зечева из захваћених подручја не треба вршити, као ни унос зечева из подручја у којима је болест присутна.
У ловиштима у којима је болест потврђена или су забиљежена масовна угинућа препоручује се размотрити смањење или привремену обуставу лова на зеца до процјене стања популације.
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Ловачки савез Републике Српске позвао је кориснике ловишта, ловочуваре и ловце на појачан опрез и благовремено пријављивање свих сумњивих налаза, како би се омогућило праћење стања популације и правовремено подузимање одговарајућих мјера.
(Агроклуб)
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