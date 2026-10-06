Ужас у Румунији: Петоро тинејџера оптужено за сексуално злостављање малољетнице

Аутор:АТВ редакција
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Петоро тинејџера узраста од 15 до 18 година налази се под истрагом због сумње да су учествовали у сексуалном насиљу над 17-годишњом дјевојчицом у напуштеној згради на подручју града Плопени у Румунији.
Полиција је о случају обавијештена 25. септембра, када су представници једне образовне установе у округу Прахова пријавили да је малољетница претходног дана била жртва сексуалног насиља.
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Према досадашњим резултатима истраге, постоји основана сумња да је 17-годишња дјевојка била изложена принуди и сексуалном насиљу од стране тројице младића, док су још двојица била присутна током догађаја, али наводно нису учествовала у самом насиљу. Према наводима правосудних извора, дјевојка и петорица осумњичених ученици су исте школе.
Полиција је 1. октобра спровела шест претреса у градовима Баикоји и Сланик, као и у општини Думбравешти, након чега је шест особа приведено на саслушање.
Петорица тинејџера, узраста од 15 до 18 година, задржана су 24 сата. Суд је 2. октобра одредио притвор једном осумњиченом, кућни притвор у трајању од 30 дана за још двојицу, док је против преостале двојице одређен надзор полиције у трајању од 60 дана.
О случају је обавијештена и Генерална дирекција за социјалну заштиту и заштиту дјеце, чији су представници учествовали у поступку и пружили подршку малољетној жртви.
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Истрага се наставља под надзором надлежног тужиоца, у оквиру кривичног поступка због сексуалног насиља над малољетницом.
Овај случај умногоме подсјећа на скандал на америчком универзитету Корнел, гдје су поједини студенти оптужени да су извршили масовно силовање над јавности непознатом дјевојком. Међутим, случај из Румуније је још језивији пошто су оптужени још млађег узраста од оних у САД.
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