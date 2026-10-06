Logo

Који пасош на свијету највише 'вриједи': Ево на ком мјесту је БиХ

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
06.10.2026 16:41

Коментари:

1
Који пасош на свијету највише 'вриједи': Ево на ком мјесту је БиХ
Фото: АТВ

Пасош Србије налази се на 61. мјесту по мобилности, показао је извјештај независне истраживачке платформе Пасорт Репортс.

Та америчка платформа прави извјештаје о пасошима 199 земаља на 34 језика, а на основу оцјене мобилности, која представља укупан број земаља у које може да се уђе без визе, с визом по доласку или са електронском путном ауторизацијом.

hitna pomoc

Србија

Језива смрт: Бивши робијаш се угушио у септичкој јами

Скор мобилности српског пасоша: 133 дестинације отворене

Према рангирању српског пасоша, скор мобилности износи 133, док укупни глобални приступ достиже 67,2 одсто.

Како је наведено, скор мобилности од 133 чине 85 дестинација на које може да се уђе без визе, 42 дестинације доступне уз визу по доласку или друге олакшане режиме уласка и шест дестинација за које је потребно електронско одобрење путовања, док је за 65 дестинација виза потребна прије путовања.

Регионални преглед: Гдје српски пасош најбоље пролази?

Регионални подаци показују да српски пасош има приступ 95,7 одсто европских дестинација обухваћених извјештајем, при чему су 44 дестинације доступне без визе.

Ван Европе, приступ износи 83,3 одсто у Јужној Америци и 80 одсто у Централној Азији. На Карибима је то 68,8 одсто, на Блиском истоку 64,7 одсто, док је у Сјеверној Америци 52,2 одсто, Африци 51,9 одсто и Океанији 42,9 одсто.

policija Srbija

Србија

Марија (29) нестала прије шест година: Трагичан епилог потраге

Дестинације са електронским одобрењем путовања

Шест дестинација у категорији електронског одобрења путовања укључују Обалу Слоноваче, Јужну Кореју, Кенију, Сејшеле, Шри Ланку и Израел.У дијелу о реципроцитету, визни услови за улазак у Србију показују први смјер поређења - пасоши 12 држава могу у Србију без визе, уз електронско одобрење или визу по доласку, док те исте државе за носиоце српског пасоша захтијевају визу.

У тој групи су Сједињене Америчке Државе, Аустралија, Бахами, Бахреин, Уједињено Краљевство, Ирска, Канада, Мексико, Парагвај, Сент Китс и Невис, Света Луција и Нови Зеланд.

Пасоши 55 држава захтијевају визу за улазак у Србију, док српски пасош у те земље може без визе, уз електронско одобрење путовања или кроз режим визе по доласку и сродне олакшице.

Србија на листи гостољубивости и глобални лидери

Србија је на ранг-листи гостољубивости, која мјери лакоћу уласка страних пасоша у земљу, 95. међу 199 земаља.

На првом мјесту листе су Уједињени Арапски Емирати, а слиједе Сингапур, Малезија и Шпанија.

Полиција Француска

Свијет

Сукоб средњошколаца и полиције током протеста

Како стоји регион?

Из региона испред Србије су Мађарска, Румунија, Хрватска, Словенија и Бугарска.

Сјеверна Македонија је на 65, Црна Гора на 68 и БиХ на 76 мјесту.

Русија је на 75 мјесту, док су на зачељу листе Авганистан, Сирија, Ирак и Пакистан.

О Пасорт Репортс платформи

Пасорт Репортс представља снагу пасоша, глобалну мобилност, опције путовања без виза и међународне путне захтијеве у јасном формату.

(ГласСрпске)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пасош

Пасош БиХ

путовање

истраживање

Коментари (1)

Прочитајте више

Ватрогасци гасе пожар на подручју Ластве.

Градови и општине

Пожар на подручју Ластве, ватрогасци на терену

1 ч

0
Ухапшен Владан Булатовић

Хроника

У Добоју ухапшен Владан Булатовић

1 ч

0
Војин Мијатовић

Хроника

Затражене мјере забране за Војина Мијатовића и остале

1 ч

0
Здравствени радници се спремају да пренесу тијело Абинено Жустин, 38-годишње жене која је умрла од вируса еболе, у ковчег прије сахране, у Бунији, Конго, у петак, 4. септембра 2026.

Здравље

Ебола се проширила и на Кенију, преминуо заражени мушкарац

1 ч

0

Више из рубрике

полиција Њемачка

Свијет

Скандал тресе Њемачку: Полицајка силовала кћерку своје пријатељице

44 мин

0
Полицајци стоје на стражи током протеста против школа са недовољним ресурсима, у Паризу, петак, 2. октобра 2026.

Свијет

Сукоб средњошколаца и полиције током протеста

1 ч

0
Зграда Рајхстага у Берлину са њемачком заставом на ведром плавом небу током дана.

Свијет

Њемачка би до 2045. могла изгубити два милиона становника

1 ч

0
музеј слика умјетност умјетничко дјело

Свијет

Украдено умјетничко дјело Салвадора Далија

3 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

17

21

Једна особа завршила у болници због таблета за мршављење

17

19

АфД добио предсједника: Политички преседан у Њемачкој

17

10

Центар дана, 06.10.2026.

17

02

Ове бањалучке улице сутра остају без струје

17

01

Огласила се полиција: Убијен мушкарац чије је тијело пронађено поред пута, ухапшена једна особа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима