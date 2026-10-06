Који пасош на свијету највише 'вриједи': Ево на ком мјесту је БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Пасош Србије налази се на 61. мјесту по мобилности, показао је извјештај независне истраживачке платформе Пасорт Репортс.
Та америчка платформа прави извјештаје о пасошима 199 земаља на 34 језика, а на основу оцјене мобилности, која представља укупан број земаља у које може да се уђе без визе, с визом по доласку или са електронском путном ауторизацијом.
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Према рангирању српског пасоша, скор мобилности износи 133, док укупни глобални приступ достиже 67,2 одсто.
Како је наведено, скор мобилности од 133 чине 85 дестинација на које може да се уђе без визе, 42 дестинације доступне уз визу по доласку или друге олакшане режиме уласка и шест дестинација за које је потребно електронско одобрење путовања, док је за 65 дестинација виза потребна прије путовања.
Регионални подаци показују да српски пасош има приступ 95,7 одсто европских дестинација обухваћених извјештајем, при чему су 44 дестинације доступне без визе.
Ван Европе, приступ износи 83,3 одсто у Јужној Америци и 80 одсто у Централној Азији. На Карибима је то 68,8 одсто, на Блиском истоку 64,7 одсто, док је у Сјеверној Америци 52,2 одсто, Африци 51,9 одсто и Океанији 42,9 одсто.
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Шест дестинација у категорији електронског одобрења путовања укључују Обалу Слоноваче, Јужну Кореју, Кенију, Сејшеле, Шри Ланку и Израел.У дијелу о реципроцитету, визни услови за улазак у Србију показују први смјер поређења - пасоши 12 држава могу у Србију без визе, уз електронско одобрење или визу по доласку, док те исте државе за носиоце српског пасоша захтијевају визу.
У тој групи су Сједињене Америчке Државе, Аустралија, Бахами, Бахреин, Уједињено Краљевство, Ирска, Канада, Мексико, Парагвај, Сент Китс и Невис, Света Луција и Нови Зеланд.
Пасоши 55 држава захтијевају визу за улазак у Србију, док српски пасош у те земље може без визе, уз електронско одобрење путовања или кроз режим визе по доласку и сродне олакшице.
Србија је на ранг-листи гостољубивости, која мјери лакоћу уласка страних пасоша у земљу, 95. међу 199 земаља.
На првом мјесту листе су Уједињени Арапски Емирати, а слиједе Сингапур, Малезија и Шпанија.
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Из региона испред Србије су Мађарска, Румунија, Хрватска, Словенија и Бугарска.
Сјеверна Македонија је на 65, Црна Гора на 68 и БиХ на 76 мјесту.
Русија је на 75 мјесту, док су на зачељу листе Авганистан, Сирија, Ирак и Пакистан.
Пасорт Репортс представља снагу пасоша, глобалну мобилност, опције путовања без виза и међународне путне захтијеве у јасном формату.
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