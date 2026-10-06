Језива смрт: Бивши робијаш се угушио у септичкој јами

Аутор:АТВ редакција
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С.С. (60) из Кончарева трагично је изгубио живот у септичкој јами у Рибару.
Он се отровао удишући амонијак, када је, како сазнајемо, покушао да преправи поклопац.
Комшија који му је помагао, покушао је да га спаси, али и он је у несвјесном стању усљед удисања гасова, превезен у болницу и тренутно је ван животне опасности.
Они су радили на изградњи септичке јаме, а како се претпоставља отровни гас је из оближњег стајњака ушао у јаму, пише Санџак лајв.
У селу нерадо причају о С. С. а један од мјештана каже да је породица "од Бога обиљежена".
Он је скоро изашао из затвора, убио је оца. То је био тежак случај - прича наш саговорник.
Отац му је у Швајцарској зарадио пензију, а овај дангубио ту и трошио паре. Свађали су се често, и у свађи, син га убио. Али хтио је да заташка. Извукао га је тако мртвог у двориште и ставио поред љествица да испадне да је чича пао.
Чак је и сам звао полицију да пријави да му је отац умро несрећним случајем, али послије су инспектори пронашли трагове крви, саслушали га и на крају је признао. Бог га казнио да тако сконча - открива мјештанин, преноси Информер.
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