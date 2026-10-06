Logo

Језива смрт: Бивши робијаш се угушио у септичкој јами

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
06.10.2026 16:19

Коментари:

0
Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

С.С. (60) из Кончарева трагично је изгубио живот у септичкој јами у Рибару.

Он се отровао удишући амонијак, када је, како сазнајемо, покушао да преправи поклопац.

Комшија који му је помагао, покушао је да га спаси, али и он је у несвјесном стању усљед удисања гасова, превезен у болницу и тренутно је ван животне опасности.

Они су радили на изградњи септичке јаме, а како се претпоставља отровни гас је из оближњег стајњака ушао у јаму, пише Санџак лајв.

У селу нерадо причају о С. С. а један од мјештана каже да је породица "од Бога обиљежена".

Он је скоро изашао из затвора, убио је оца. То је био тежак случај - прича наш саговорник.

Отац му је у Швајцарској зарадио пензију, а овај дангубио ту и трошио паре. Свађали су се често, и у свађи, син га убио. Али хтио је да заташка. Извукао га је тако мртвог у двориште и ставио поред љествица да испадне да је чича пао.

Чак је и сам звао полицију да пријави да му је отац умро несрећним случајем, али послије су инспектори пронашли трагове крви, саслушали га и на крају је признао. Бог га казнио да тако сконча - открива мјештанин, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

септичка јама

Амонијак

Убијен мушкарац

Црна хроника

Коментари (0)

Прочитајте више

policija Srbija

Србија

Марија (29) нестала прије шест година: Трагичан епилог потраге

1 ч

0
Полицајци стоје на стражи током протеста против школа са недовољним ресурсима, у Паризу, петак, 2. октобра 2026.

Свијет

Сукоб средњошколаца и полиције током протеста

1 ч

0
Ватрогасци гасе пожар на подручју Ластве.

Градови и општине

Пожар на подручју Ластве, ватрогасци на терену

1 ч

0
Ухапшен Владан Булатовић

Хроника

У Добоју ухапшен Владан Булатовић

1 ч

0

Више из рубрике

policija Srbija

Србија

Марија (29) нестала прије шест година: Трагичан епилог потраге

1 ч

0
Преврнуо се шлепер, гајбе на путу

Србија

Преврнуо се шлепер, више од 500 гајби пива затрпало пут!

2 ч

0
Ријека Сава

Србија

Сава на изузетно ниском водостају, и даље отежан ријечни саобраћај

4 ч

0
Опијело некадашњој предсједници Републике Српске Биљани Плавшић служи се у Београду, а сахрана је сутра, 7. октобра, у Бањалуци.

Србија

У Београду опијело Биљани Плавшић

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

21

Једна особа завршила у болници због таблета за мршављење

17

19

АфД добио предсједника: Политички преседан у Њемачкој

17

10

Центар дана, 06.10.2026.

17

02

Ове бањалучке улице сутра остају без струје

17

01

Огласила се полиција: Убијен мушкарац чије је тијело пронађено поред пута, ухапшена једна особа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима