У Београду опијело Биљани Плавшић

Аутор:АТВ редакција
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Опијело некадашњој предсједници Републике Српске Биљани Плавшић служи се у Београду, а сахрана је сутра, 7. октобра, у Бањалуци.
Опијело се служи на Новом гробљу, након чега ће ковчег са посмртним остацима Биљане Плавшић бити отпремљен за Бањалуку.
Комеморација ће бити одржана сутра с почетком у 10 часова у Банском двору у Бањалуци, док је сахрана заказана за 13 часова на бањалучком гробљу Свети Пантелија.
Биљана Плавшић преминула је 1. октобра у Београду у 96. години.
(РТРС)
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