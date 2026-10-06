Logo

У Београду опијело Биљани Плавшић

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
06.10.2026 10:51

Коментари:

0
Опијело некадашњој предсједници Републике Српске Биљани Плавшић служи се у Београду, а сахрана је сутра, 7. октобра, у Бањалуци.
Фото: RTRS

Опијело некадашњој предсједници Републике Српске Биљани Плавшић служи се у Београду, а сахрана је сутра, 7. октобра, у Бањалуци.

Опијело се служи на Новом гробљу, након чега ће ковчег са посмртним остацима Биљане Плавшић бити отпремљен за Бањалуку.

Комеморација ће бити одржана сутра с почетком у 10 часова у Банском двору у Бањалуци, док је сахрана заказана за 13 часова на бањалучком гробљу Свети Пантелија.

Биљана Плавшић преминула је 1. октобра у Београду у 96. години.

(РТРС)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

опијело

Биљана Плавшић

сахрана

Београд

Бања Лука

Коментари (0)

Више из рубрике

Сније на грани зима хладноћа вријеме

Србија

Ускоро стиже снијег у комшилук

4 ч

0
Биљана Плавшић

Србија

У Београду опијело Биљани Плавшић, познати детаљи сахране

6 ч

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Србија

Марко страдао у слијетању аута: Ово је младић погинуо у језивој несрећи

15 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће прије него што се укрца у хеликоптер „Марин ван”, у суботу, 26. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Србија

Трамп прекинуо новинара на питање о Србији

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

55

Недјеља дјетета: Подршка за дјецу и породице широм Српске

13

52

Чола објавио нови албум, а сада спрема концерте: Први би могао бити у овом граду

13

45

Успостављен саобраћај преко Раче

13

41

Обустава примјене вакцине против туберкулозе у Српској

13

37

Украдено умјетничко дјело Салвадора Далија

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима