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Трамп прекинуо новинара на питање о Србији

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05.10.2026 22:37

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Предсједник САД-а Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће прије него што се укрца у хеликоптер „Марин ван”, у суботу, 26. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Rod Lamkey

Предсједник САД Доналд Трамп рекао је, одговарајући на питање новинара "Њузмакс Балканс" испред Бијеле куће, да Америка има веома добре односе са Србијом.

Наиме, новинар је подсјетио је Доналда Трампа да су САД покренуле стратешки дијалог са Србијом прије три мјесеца, на шта га је амерички предсједник прекинуо и рекао:

"Имамо веома добре односе са Србијом".

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Подсјетимо, први стратешки дијалог Сједињене Америчке Државе-Србија који су у Вашингтону предводили амерички државни секретар Марко Рубио и министар спољних послова Србије Марко Ђурић, истакао је заједнички циљ јачања партнерства двије земље и билатералне сарадње ради промоције мира, безбједности и напретка.

САД и Србија потписале су Меморандум о разумијевању о енергетској инфраструктури и регионалној енергетској безбједности.

САД су, како се наводи, такође поздравиле прелиминарну одлуку Србије да настави пројекат хидроелектране Ђердап 3. који је први пројекат идентификован у оквиру Међувладиног споразума о енергетици.

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Тагови :

Доналд Трамп

Србија

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