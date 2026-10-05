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Аутомобил слетио са пута и преврнуо се: Један младић погинуо, другом се боре за живот

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05.10.2026 21:46

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Ноћас око 1 сати иза поноћи, догодила се тешка саобраћајна незгода у селу Церовац код Шапца, у којој је један младић изгубио живот, а други је тешко повријеђен.

Како се сазнаје, један младић је преминуо на лицу мјеста, а други је хитно транспортован у Ургентни центар у Београду гдје му се љекари боре се за живот.

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До незгоде је дошло када је аутомобил слетио са пута и преврнуо се на кров. Из смрсканог аутомобила екипа хитне помоћи је извукла повријеђеног, док су погинулу особу извукли ватрогасци.

Полиција је извршила увиђај како би утврдила тачне узроке незгоде.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Шабац

Саобраћајна несрећа

увиђај

погинуо младић

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