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Бачена бомба на кућу Рамиза Кељмендија?

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05.10.2026 16:30

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Бачена бомба на кућу Рамиза Кељмендија?

Постоји сумња да је експлозивна направа бачена на кућу бизнисмена Рамиза Кељмендија у Пећи, преноси портал Индексонлине.

Према изворима тог медија, на лице мјеста изашли су припадници Косовске полиције и надлежне јединице, које раде на случају и контролишу околину.

До објављивања овог текста није званично потврђено да је ријеч о експлозивном средству. Индексонлине је контактирао полицију у Пећи и чека званичан одговор у вези са догађајем.

За сада нема информација о повријеђенима ни о евентуалној материјалној штети.

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Тагови :

бачена бомба

Косово и Метохија

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