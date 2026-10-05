Бачена бомба на кућу Рамиза Кељмендија?

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Постоји сумња да је експлозивна направа бачена на кућу бизнисмена Рамиза Кељмендија у Пећи, преноси портал Индексонлине.
Према изворима тог медија, на лице мјеста изашли су припадници Косовске полиције и надлежне јединице, које раде на случају и контролишу околину.
До објављивања овог текста није званично потврђено да је ријеч о експлозивном средству. Индексонлине је контактирао полицију у Пећи и чека званичан одговор у вези са догађајем.
За сада нема информација о повријеђенима ни о евентуалној материјалној штети.
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