Logo

Вучевић честитао СНСД-у изборну побједу: Јасна потврда одговорне политике

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.10.2026 14:02

Коментари:

0
Вучевић честитао СНСД-у изборну побједу: Јасна потврда одговорне политике

Предсједник Српске напредне странке Милош Вучевић честитао је, како је навео, велику изборну побједу својим драгим пријатељима – Милораду Додику, Жељки Цвијановић, Сави Минићу, Игору Додику и свим члановима и симпатизерима СНСД-а.

"Поверење које су вам грађани поново указали јасна је потврда одговорне политике, стабилности и упорне борбе за интересе српског народа", нагласио је Вучевић.

Он је поручио да Србија остаје чврсто посвећена јачању братских веза и пружању безрезервне подршке развоју и просперитету Републике Српске.

"Заједно настављамо да радимо за мир, стабилност и напредак!", истакао је Вучевић у објави на "Инстаграму".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Милош Вучевић

Србија

Република Српска

СНСД

Честитка

Коментари (0)

Више из рубрике

На Топчидерском гробљу у Београду одржан је четрдесетодневни помен генералу Ратку Младићу, којем је присуствовала породица и велики број пријатеља и некадашњих сабораца.

Србија

Помен поводом 40 дана од смрти генерала Младића: На гробљу породица, пријатељи и саборци

1 ч

0
Рој стршљенова напао човјека, преживио преко 30 убода

Србија

Рој стршљенова напао човјека, преживио преко 30 убода

1 ч

0
Вучић честитао Додику на убједљивој изборној побједи СНСД-а

Србија

Вучић честитао Додику на убједљивој изборној побједи СНСД-а

3 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Србија

Мушкарац (75) звјерски тукао супругу: Одвео је у шуму, тукао металном шипком па потегао нож

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

34

СНСД и даље убједљиво води за НСРС

14

26

Трагедија у свијету гимнастике: Преминуо чувени олимпијски шампион

14

25

Минић: Бићу предсједник свих грађана Српске, без обзира на политичке разлике, вјеру и нацију

14

21

Нестала власница познатог клуба у Бечу: Петри (39) се од суботе губи сваки траг

14

17

Опијело Биљани Плавшић у Београду

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима