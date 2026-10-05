Вучевић честитао СНСД-у изборну побједу: Јасна потврда одговорне политике

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Српске напредне странке Милош Вучевић честитао је, како је навео, велику изборну побједу својим драгим пријатељима – Милораду Додику, Жељки Цвијановић, Сави Минићу, Игору Додику и свим члановима и симпатизерима СНСД-а.
"Поверење које су вам грађани поново указали јасна је потврда одговорне политике, стабилности и упорне борбе за интересе српског народа", нагласио је Вучевић.
Он је поручио да Србија остаје чврсто посвећена јачању братских веза и пружању безрезервне подршке развоју и просперитету Републике Српске.
"Заједно настављамо да радимо за мир, стабилност и напредак!", истакао је Вучевић у објави на "Инстаграму".
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