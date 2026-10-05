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Рој стршљенова напао човјека, преживио преко 30 убода

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05.10.2026 12:53

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Рој стршљенова напао човјека, преживио преко 30 убода
Фото: Pixabay

Права драма одиграла се у селу Овчиња код Бајине Баште, када је рој стршљенова напао Милорада Јанковића (64).

Овај мјештанин са сестрићем Гораном кренуо је да спреми дрва за огрев, као што то обично и ради, али се све претворило у догађај који ће памтити док је жив.

„Трактором смо ваљке вукли до моје куће, били смо ту неко вријеме. Стршљенови су имали своје гнијездо на једној сувој трешњи. Како смо пролазили туда, они су ваљда били узнемирени и напали су“, започиње своју несвакидашњу причу Милорад.

Додаје да је у једном тренутку осјетио као да је неко кошницу изручио на њега — осјећао је стравичне убоде, а потом и неописиву бол.

„То је осјећај који се не може ријечима описати. Леђа више нисам осјећао, у том тренутку сам причао на телефон, одмах сам га бацио и покушавао некако да се спасим. Са главе сам их склањао рукама, али оне на леђима нисам могао да дохватим. Секунде су биле у питању. Сестрић је узео неку грану и почео да их тјера. Он је алергичан, добро је само што њега нису напали“, каже Милорад.

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Када су некако успјели да растјерају рој стршљенова, Горан и комшија Радивоје позвали су Хитну помоћ која је одмах кренула на лице мјеста. Како се вријеме не би губило, Горан је Милорада ставио у свој аутомобил и кренуо ка Бајиној Башти како би се што прије срели са возилом Хитне помоћи.

Љекари затечени убодима

„У санитету је био доктор Небојша Јовановић са медицинским особљем. Кад смо стигли у Дом здравља, урадили су све што се ради у тим ситуацијама, а онда је констатовано да ипак одем у ужичку болницу. Доктор Небојша и медицинска сестра су били са мном у пратњи и ја сам им неизмјерно захвалан за све што су урадили за мене“, испричао је Милорад.

У ужичкој болници примио је потребну терапију и успјешно се опоравља. Милорад је један од ријетких који је успио да преживи овакав бруталан напад роја стршљенова.

„Констатовано ми је преко 30 убода на цјелом тијелу, кад су ме видјели доктори у Ужицу, рекли су ми да сам за Гинисову књигу рекорда. Ја ниједног тренутка нисам губио свијест, али болови које сам осјећао били су огромни. Заиста сам свима захвалан који су ми помогли у овом тешком тренутку. Опоравак протиче како треба“, поручује Милорад, преноси Б92.

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Тагови :

стршљен

Убод стршљена

Србија

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