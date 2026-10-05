Њемачка реже финансије: Уносна опција за пензије иде у историју

Аутор:АТВ редакција
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Свако ко у Њемачкој има 35 година уплата у пензијски систем сматра се дуготрајно осигураним лицем и под одређеним условима може раније отићи у пензију.
Када пак особа у Њемачкој наврши законску старосну границу за пензију и прима пуну старосну пензију, аутоматски постаје ослобођена плаћања доприноса.
То је значило да фонд за његу за њу више није уплаћивао доприносе, чак и ако код куће свакодневно брине о болесном супружнику или родитељу.
Међутим, пензионери су користили законски маневар уведен реформом флексибилног пензионисања из 2017. године, тако што би поднијели захтјев за прелазак у дјелимичну пензију и одрекли се свега 0,01 одсто пуног износа (задржавајући 99,99 одсто пензије).
Тиме су правно поново постајали обвезници пензијског осигурања. Захваљујући томе, фонд за његу настављао је да уплаћује доприносе на њихов рачун, чиме су прикупљали нове пензијске бодове.
У зависности од степена његе, само једна година пружања кућне његе доносила је трајно повећање мјесечне пензије у распону од 7,04 до 37,27 евра мјесечно.
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„Иако се званично не биљежи тачан разлог преласка у дјелимичну пензију након навршене редовне старосне границе, у овој групи претпоставља се врло висок удио особа које његују ближње. Одабрани удио пензије по правилу износи најмање 99 одсто“, потврдила је стручњакиња Гундула Зеневалд.
Њемачка влада сада жели да трајно затвори овај механизам како би финансијски растеретила систем социјалног осигурања за његу. У нацрту новог Закона о реорганизацији система његe, који потписује министар здравља Карстен Линеман (ЦДУ), а који је кабинет већ усвојио, овај модел је означен као „ненанамјерна законска могућност обликовања уплата доприноса“.
Према новим правилима, од 1. јануара 2027. године право на прикупљање додатних пензијских бодова кроз пружање његе имаће искључиво они пензионери који још увијек нису достигли своју личну редовну законску старосну границу за пензионисање. За све остале који су већ у пуном пензијском добу, ова уносна опција неповратно одлази у историју, преноси Феникс.
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