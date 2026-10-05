Издата упозорења за више од 35 милиона људи у САД

Аутор:АТВ редакција
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Упозорења на врућину издата су за више од 35 милиона људи у Сједињеним Америчким Државама, док се опасан, вишедневни октобарски топлотни талас наставља широм готово цијеле Калифорније, преносе данас амерички медији.
Очекује се да ће температуре порасти и до 20 степени изнад просјека за ово доба године, достижући вриједности између 32 и 38 степени Целзијуса на подручју од сјеверне Калифорније, укључујући област залива Сан Франциска, па све до границе са Мексиком, преноси АБЦ њуз.
У појединим дијеловима Калифорније, нарочито у урбаним срединама, топле ноћи неће донијети готово никакво расхлађење, навели су метеоролози.
За Лос Анђелес и Сан Дијего и даље важи упозорење на екстремне врућине, док су издата и упозорења за Сан Франциско и Сакраменто.
Температура је данас поново достигла вриједности изнад 32 степена Целзијуса широм већег дијела Калифорније, при чему је у појединим областима премашила 38 степени, преноси Танјуг.
Максимална температура кретаће се око чак 40 степени у центру Лос Анђелеса и 39,5 степени у Бејкерсфилду, док ће у Сан Дијегу и Сакраменту достићи вриједности знатно изнад 32 степена.
Упозорења на екстремне врућине у јужној Калифорнији остају на снази до четвртка у 20 часова по локалном времену.
Истовремено, упозорења на могуће бујичне поплаве остају на снази на подручју од југоисточне Луизијане до јужне Џорџије, укључујући градове Њу Орлеанс, Мобил, Талахаси и Брансвик.
Како су метеоролози упозорили, пљускови би такође могли да изазову значајне бујичне поплаве у појединим дијеловима јужног Тексаса.
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