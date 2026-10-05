Додик захвалио Сару на честиткама: Наша побједа је мандат да продубимо пријатељство Српске и Израела

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД Милорад Додик захвалио се Гидеону Сару министру спољних послова Израела на честиткама поводом побједе на општим изборима.
"Република Српска и Израел дијеле више од дипломатије - дијелимо историју, сјећање и исту борбу за право да постојимо на нашој земљи. Одлучујућа побједа је такође мандат да продубимо то пријатељство. Радујемо се проширењу наше сарадње и заједничком изградњи у области енергетике, технологије и безбједности", написао је Додик на Иксу.
Thank you, @gidonsaar . Republika Srpska and Israel share more than diplomacy - we share history, memory and the same fight for the right to exist on our own land.
A decisive victory is also a mandate to deepen that friendship. We look forward to expanding our cooperation and to building together, in energy, technology and security.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 5, 2026
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