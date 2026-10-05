Logo

Додик захвалио Сару на честиткама: Наша побједа је мандат да продубимо пријатељство Српске и Израела

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.10.2026 13:16

Коментари:

0
Милорад Додик
Фото: ATV

Предсједник СНСД Милорад Додик захвалио се Гидеону Сару министру спољних послова Израела на честиткама поводом побједе на општим изборима.

"Република Српска и Израел дијеле више од дипломатије - дијелимо историју, сјећање и исту борбу за право да постојимо на нашој земљи. Одлучујућа побједа је такође мандат да продубимо то пријатељство. Радујемо се проширењу наше сарадње и заједничком изградњи у области енергетике, технологије и безбједности", написао је Додик на Иксу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Гидеон Сар

Честитка

Избори 2026

побједа

СНСД

Коментари (0)

Прочитајте више

Министар спољних послова Израела Гидеон Сар

Свијет

Сар: Побједа СНСД-а је доказ повјерења у Додика

2 ч

0

Више из рубрике

Руководство Републике Српске јутрос је у Цркви Свете Тројице запалило свијеће као благодарност Богу за све и за српски православни народ и Републику Српску.

Република Српска

Цвијановић: Настављамо даље са вјером и захвалношћу према Богу и нашем народу

1 ч

0
Предсједник СУБНОР-а Републике Српске Слободан Шобић

Република Српска

Шобић: Народ подржао лидерску политику Милорада Додика

1 ч

0
Руководство Српске шетња Бањалуком након изборне побједе

Република Српска

Руководство Српске: Ово је наша земља, наша Бањалука, наша Република Српска

1 ч

5

  • Најновије

  • Најчитаније

14

34

СНСД и даље убједљиво води за НСРС

14

26

Трагедија у свијету гимнастике: Преминуо чувени олимпијски шампион

14

25

Минић: Бићу предсједник свих грађана Српске, без обзира на политичке разлике, вјеру и нацију

14

21

Нестала власница познатог клуба у Бечу: Петри (39) се од суботе губи сваки траг

14

17

Опијело Биљани Плавшић у Београду

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима