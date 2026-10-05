Сар: Побједа СНСД-а је доказ повјерења у Додика

Аутор:АТВ редакција
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Побједа кандидата СНСД-а на изборима у Републици Српској и БиХ одражава повјерење које народ има у политику и лидерство предсједника Милорада Додика, оцијенио је министар спољних послова Израела Гидеон Сар.
Он је на "Иксу" честитао пријатељима Израела Милораду Додику, кандидату за српског члана Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић и цјелокупном СНСД-у на убједљивој побједи на јучерашњим изборима.
"Радујем се наставку јачања нашег пријатељства и проширењу наше билатералне сарадње", поручио је Сар.
My warmest congratulations to our friends President @MiloradDodik, President @Cvijanovic_Z and the SNSD for their decisive victory.
This is a strong vote of confidence for Republika Srpska and President Dodik's leadership and policies.
I look forward to continue strengthening our friendship and expand our bilateral cooperation.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) October 5, 2026
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