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Сар: Побједа СНСД-а је доказ повјерења у Додика

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05.10.2026 11:41

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Министар спољних послова Израела Гидеон Сар
Фото: Tanjug/AP Photo/Oren Ben Hakoon

Побједа кандидата СНСД-а на изборима у Републици Српској и БиХ одражава повјерење које народ има у политику и лидерство предсједника Милорада Додика, оцијенио је министар спољних послова Израела Гидеон Сар.

Он је на "Иксу" честитао пријатељима Израела Милораду Додику, кандидату за српског члана Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић и цјелокупном СНСД-у на убједљивој побједи на јучерашњим изборима.

"Радујем се наставку јачања нашег пријатељства и проширењу наше билатералне сарадње", поручио је Сар.

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Тагови :

СНСД

Милорад Додик

Израел

Избори 2026

Гидеон Сар

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