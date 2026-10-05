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Француска пред затварањем стотина школа

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05.10.2026 07:44

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Школа је образовно-васпитна установа у којој наставници преносе знања ученицима према утврђеном плану и програму
Фото: pexels/Caleb Oquendo

Француски министар образовања Едуард Жефре најавио је да би сутра широм Француске између 400 и 500 средњих школа могло бити д‌јелимично или потпуно затворено због насилних протеста средњошколаца.

Протести, који су раније ове седмице почели у Паризу и проширили се на друге дијелове земље, резултирали су уништавањем 24 школе. То је потврдио министар Жефре, наводећи да је ријеч о штети насталој од почетка протеста.

Организатор протеста је ученички синдикат, а до сада је ухапшено најмање 5.000 особа, углавном тинејџера. Синдикати су позвали и просвјетне раднике да се придруже протестима.

Средњошколци протестују због, како наводе, претрпаних учионица, недостатка наставника и лошег стања школских зграда.

Шеф паришке полиције Патрик Фор позвао је ученике да прекину насилне протесте и да своје незадовољство изразе мирним путем.

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Родитељима је поручио да на протестима постоји утицај "професионалних изгредника".

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Тагови :

Француска

Школа

Протести

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