Француска пред затварањем стотина школа

Аутор:АТВ редакција
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Француски министар образовања Едуард Жефре најавио је да би сутра широм Француске између 400 и 500 средњих школа могло бити дјелимично или потпуно затворено због насилних протеста средњошколаца.
Протести, који су раније ове седмице почели у Паризу и проширили се на друге дијелове земље, резултирали су уништавањем 24 школе. То је потврдио министар Жефре, наводећи да је ријеч о штети насталој од почетка протеста.
Организатор протеста је ученички синдикат, а до сада је ухапшено најмање 5.000 особа, углавном тинејџера. Синдикати су позвали и просвјетне раднике да се придруже протестима.
Средњошколци протестују због, како наводе, претрпаних учионица, недостатка наставника и лошег стања школских зграда.
Шеф паришке полиције Патрик Фор позвао је ученике да прекину насилне протесте и да своје незадовољство изразе мирним путем.
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Родитељима је поручио да на протестима постоји утицај "професионалних изгредника".
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