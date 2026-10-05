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Најезда смрдибуба у Јапану, инсекти наносе велике штете произвођачима риже

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05.10.2026 07:11

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Смрдибуба
Фото: Pixabay

Смрдибубе које се хране рижом нагло се шире Јапаном и наносе велику штету произвођачима те житарице, а стручњаци и влада упозоравају да би њихово станиште могло додатно да се прошири пошто глобално загријавање омогућава већем броју јединки да преживе зиму.

Јапанска влада је потврдила присуство ове бубе у 37 од укупно 47 префектура у земљи, од региона Кјушу на југозападу до префектуре Фукушима на сјевероистоку, пренијела је агенција Кјодо.

Најезда се ове године проширила и на централне и сјеверне дијелове префектуре, а званичник из Тотчигија је нагласио важност прскања пестицидима током фаза класања и ротирања врста пестицида како би се одржала њихова ефикасност.

Смрдибубе током јула нападају пиринчана поља када биљке пиринча почну да формирају класове.

Сматра се да се дању крију у подножју биљака, док се ноћу хране хранљивим материјама из класова пиринча.

Број смрдибуба у пиринчу драстично је опао након шездесетих година прошлог вијека, до те мјере да су се сматрале истребљеним.

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Међутим, усљед њиховог недавног повратка, анкета Министарства пољопривреде, шумарства и рибарства потврдила је њихово присуство у више десетина префектура.

Хироја Хигучи, бивши професор екологије инсеката на Универзитету Рјукоку и дугогодишњи истраживач смрдибуба, изјавио је да блаже зиме омогућавају да више буба може да преживи сезону, као и да би се, уколико се глобално загријавање настави, њихово станиште могло проширити даље ка сјеверу.

"Постоји мало природних непријатеља, а са сортама риже које класају у јесен и које се сада такође узгајају, хране има у изобиљу (за бубе) све до непосредно пред зиму, чиме се ствара зачарани круг у којем њихов број не опада", рекао је Хигучи, пише Танјуг.

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Тагови :

смрдибуба

Јапан

инсекти

Рижа

Штета

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