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Tришић Бабић: Народ је рекао своје - Српска не жели да буде поданичка

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05.10.2026 08:27

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Tришић Бабић: Народ је рекао своје - Српска не жели да буде поданичка
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Грађани су поново дали мандат политици која не пристаје на то да се достојанство Републике Српске мијења за туђе одобравање, истакла је директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић.

"Народ је рекао своје и та порука је много већа од једног изборног резултата. Република Српска не жели да буде слаба, утишана и поданичка, да други говоре у њено име, тумаче њене интересе и одређују колико јој је властитог гласа допуштено", истакла је Тришић Бабић.

Она је указала да су нам годинама тутори у покушају и сарајевска политичка "елита" објашњавали да је послушност исто што и сарадња, да је ћутање знак политичке зрелости, а да је свако инсистирање Републике Српске на властитим уставним и националним правима некакав проблем.

"Грађани су данас рекли шта мисле о њиховим `добронамјерним` упутствима", навела је Тришић Бабић на "Иксу".

Она је истакла да ће зато Република Српска на међународном плану наставити да говори својим гласом.

"Мирно, одговорно и отворено за сарадњу са свима, али без потребе да од било кога тражи допуштење да заступа властите интересе. Јер међународна сарадња нема смисла ако у њу улазите без властитог става. Партнерство постоји само међу онима који имају достојанство да кажу шта мисле и снагу да стоје иза онога што јесу.

Избори пролазе. Институције остају. А народ је још једном показао какву Републику Српску жели: ону која разговара са свијетом, али пред свијетом не спушта главу. Републику Српску која о себи расправља са свијетом, а не да стоји у реду и чека дијагнозу и упутства", нагласила је Тришић Бабић.

Она је поручила да Канцеларија за међународну сарадњу Републике Српске наставља управо тим путем - Република Српска наставља да говори својим гласом.

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Тагови :

Ана Тришић Бабић

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Избори 2026

Република Српска

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