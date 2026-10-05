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Орбан честитао побједу СНСД-у: Снажан мандат за наставак залагања за интересе и права Српске

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05.10.2026 09:23

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Орбан честитао побједу СНСД-у: Снажан мандат за наставак залагања за интересе и права Српске

Бивши мађарски премијер Виктор Орбан упутио је честитке предсједнику СНСД-а Милораду Додику, Жељки Цвијановић и Сави Минићу на убједљивој побједи на изборима у БиХ.

"Велика побједа! Честитке предсједнику Додику свим нашим пријатељима из СНСД-а – посебно Цвијановићевој и Минићу – на убједљивој победи на изборима у БиХ. Снажан мандат за наставак залагања за интересе и права Републике Српске", поручио је Орбан на Икс-у.

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Тагови :

Милорад Додик

Виктор Орбан

СНСД

Општи избори 2026

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