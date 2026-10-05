Орбан честитао побједу СНСД-у: Снажан мандат за наставак залагања за интересе и права Српске

Аутор:АТВ редакција
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Бивши мађарски премијер Виктор Орбан упутио је честитке предсједнику СНСД-а Милораду Додику, Жељки Цвијановић и Сави Минићу на убједљивој побједи на изборима у БиХ.
"Велика побједа! Честитке предсједнику Додику свим нашим пријатељима из СНСД-а – посебно Цвијановићевој и Минићу – на убједљивој победи на изборима у БиХ. Снажан мандат за наставак залагања за интересе и права Републике Српске", поручио је Орбан на Икс-у.
Grand slam! Congratulations to President @MiloradDodik and all our friends at SNSD - especially President Cvijanović and President Minić - on sweeping today’s elections in Bosnia and Herzegovina and Republika Srpska.
A strong mandate to continue standing up for the interests and rights of Republika Srpska.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 5, 2026
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