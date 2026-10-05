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Два Бањалучанина претукла мушкарца у локалу, он завршио на УКЦ-у

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05.10.2026 10:07

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Полиција Републике Српске
Фото: АТВ

Бањалучка полиција ухапсила је јуче лица А.Ш. и С.Н. оба из Бањалуке, због постојања основа сумње да су физички напали мушкарца, којем су том приликом нанијели тјелесне повреде.

Наведена лица сумњиче се да су истог дана око 03.00 часа у угоститељском објекту у Бањалуци физички напали мушкарца.

Повријеђеном мушкарцу је указана љекарска помоћ на Универзитетско клиничком центру Републике Српске.

О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, саопштено је из ПУ Бањалука.

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Тагови :

Туча

Бањалука

УКЦ Републике Српске

хапшење

медицинска помоћ

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