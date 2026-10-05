Два Бањалучанина претукла мушкарца у локалу, он завршио на УКЦ-у

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучка полиција ухапсила је јуче лица А.Ш. и С.Н. оба из Бањалуке, због постојања основа сумње да су физички напали мушкарца, којем су том приликом нанијели тјелесне повреде.
Наведена лица сумњиче се да су истог дана око 03.00 часа у угоститељском објекту у Бањалуци физички напали мушкарца.
Повријеђеном мушкарцу је указана љекарска помоћ на Универзитетско клиничком центру Републике Српске.
О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, саопштено је из ПУ Бањалука.
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