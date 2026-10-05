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СНСД убједљиво први: За Народну скупштину освојио 194.227 гласова

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05.10.2026 08:04

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Милорад Додик СНСД
Фото: ATV

СНСД освојио је 194.227 гласова или 38,95 одсто за Народну скупштину Републике Српске, прелиминарни су резултати Централне изборне комисије БиХ након обрађених 93,46 бирачких мјеста.

На другим мјесту је Покрет "Сигурна Српска" са освојених 70.177 гласова.

СДС-Воља народа освојио је 60.559 гласова, а ДНС-НПС 27.751 глас.

Важећих листића било је 498.707, неважећих празних 10.150, а неважећих из других разлога 40.265.

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Тагови :

СНСД

народна скупштина

Народна скупштина Републике Српске

избори

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