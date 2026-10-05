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Цвијановићева убједљиво испред Божовића: Разлика већа од 150.000 гласова

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05.10.2026 08:05

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Цвијановићева убједљиво испред Божовића: Разлика већа од 150.000 гласова
Фото: АТВ

Кандидат СНСД-а Жељка Цвијановић реизабрана је за српског члана Предсједништва БиХ, показују прелиминарни резултати Централне изборне комисије након обрађених 93,37 одсто бирачких мјеста.

Цвијановић је освојила 288.606 гласова или 55,41 одсто. Кандидат СДС-а Маринко Божовић освојио је 26,50 одсто, док је кандидат Листе за правду и ред Небојша Вукановић добио 18,08 одсто гласова.

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Према прелиминарним резултатима, кандидат ХДЗ-а БиХ Даријана Филиповић нови је хрватски члан Предсједништва. На основу 96,31 одсто обрађених бирачких мјеста, Филиповићева је освојила 109.168 гласова.

Кандидат коалиције Уједињени за државу БиХ Денис Бећировић води у трци за бошњачког члана Предсједништва са 210.483 гласа.

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Резултате погледајте ОВДЈЕ.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Српски члан предсједништва БиХ

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