Цвијановићева убједљиво испред Божовића: Разлика већа од 150.000 гласова

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Кандидат СНСД-а Жељка Цвијановић реизабрана је за српског члана Предсједништва БиХ, показују прелиминарни резултати Централне изборне комисије након обрађених 93,37 одсто бирачких мјеста.

Цвијановић је освојила 288.606 гласова или 55,41 одсто. Кандидат СДС-а Маринко Божовић освојио је 26,50 одсто, док је кандидат Листе за правду и ред Небојша Вукановић добио 18,08 одсто гласова. Република Српска СНСД убједљиво први: За Народну скупштину освојио 194.227 гласова Према прелиминарним резултатима, кандидат ХДЗ-а БиХ Даријана Филиповић нови је хрватски члан Предсједништва. На основу 96,31 одсто обрађених бирачких мјеста, Филиповићева је освојила 109.168 гласова. Кандидат коалиције Уједињени за државу БиХ Денис Бећировић води у трци за бошњачког члана Предсједништва са 210.483 гласа. Република Српска Минић освојио 272.836 гласова, односно 54.185 више од Блануше Резултате погледајте ОВДЈЕ.

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