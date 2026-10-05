Тинејџеру разнесена рука током демонстрација!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Петнаестогодишњаку који је протестовао поводом запуштених и недовољно опремљених школа у Француској разнесена је рука у сјеверном граду Ленс, изјавио је локални префект Франсоа Гзавије Лау.
Он је рекао да је покренута истрага о инциденту.
Локални лист "Воа ди нор" пренио је да је тинејџер изгубио руку након што је узео полицијску шок-бомбу.
Министар просвјете Едуар Жефре изјавио је раније да се очекује да ће између 400 и 500 средњих школа широм Француске остати затворене током дана због протеста.
Протести су почели крајем септембра у средњој школи у предграђу Париза због недостатка наставника, прије него што су се проширили.
Око 5.000 људи, углавном тинејџера, ухапшено је широм земље од 28. септембра, а десетине су повријеђене. Штета на имовини процјењује се на десетине милиона евра, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
34
14
26
14
25
14
21
14
17
Тренутно на програму