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Тинејџеру разнесена рука током демонстрација!

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05.10.2026 14:06

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Студент бјежи од сузавца током протеста због недовољно опремљених школа у Лиону, у Француској, у петак, 2. октобра 2026. године.
Фото: Тanjug/AP Photo/Laurent Cipriani

Петнаестогодишњаку који је протестовао поводом запуштених и недовољно опремљених школа у Француској разнесена је рука у сјеверном граду Ленс, изјавио је локални префект Франсоа Гзавије Лау.

Он је рекао да је покренута истрага о инциденту.

Локални лист "Воа ди нор" пренио је да је тинејџер изгубио руку након што је узео полицијску шок-бомбу.

Министар просвјете Едуар Жефре изјавио је раније да се очекује да ће између 400 и 500 средњих школа широм Француске остати затворене током дана због протеста.

Протести су почели крајем септембра у средњој школи у предграђу Париза због недостатка наставника, прије него што су се проширили.

Око 5.000 људи, углавном тинејџера, ухапшено је широм земље од 28. септембра, а десетине су повријеђене. Штета на имовини процјењује се на десетине милиона евра, преноси Срна.

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Тагови :

Француска

инцидент

повријеђен малољетник

Протести

демонстрације

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