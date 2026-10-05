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"Побједом СНСД-а створени предуслови за ново поглавље у животу Српске"

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05.10.2026 13:58

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"Побједом СНСД-а створени предуслови за ново поглавље у животу Српске"

Избором кандидата СНСД-а Жељке Цвијановић за српског члана Предсједништва БиХ и Саве Минића за предсједника Републике Српске наставља се континуитет државотворне политике која је на протеклим изборима добила више него убједљиву подршку политички зрелог и освијешћеног народа, оцијенили су из Асоцијације "Ствараоци Републике Српске".

"Убијеђени смо да ће формирање стабилне скупштинске већине у Републици Српској омогућити да наша земља даље изграђује своју политичку и економску самосталност и проширује међународно разумијевање и подршку", наведено је у честитки Додику, који је члан Асоцијације од њеног оснивања.

Из Асоцијације су нагласили да ће на тим темељима у наредне четири године бити створени реални предуслови за ново поглавље у животу Републике Српске.

"Желимо да у фокусу, поред глобалних питања и развијања још квалитетнијих веза са САД, братском Русијом и Србијом, пријатељским Израелом и Кином, као и Европом која се враћа својим суверенистичким коријенима, буде и наш обичан човјек. Њему и његовој породици потребно је омогућити што квалитетнији живот и јасну перспективу останка и напретка у Републици Српској", напоменули су у Асоцијацији.

Чланови Асоцијације оцијенили су да су избори протекли у фер, коректној и демократској атмосфери, што је доказ политичке зрелости свих бирача.

"Након ових избора за све странке у Републици Српској треба да остане императив очувања демократских институција као јединог гаранта наше слободе, мира и стабилности", поручили су "Ствараоци Републике Српске", преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Асоцијација "Ствараоци Републике Српске"

СНСД

избори

побједа

Жељка Цвијановић

Саво Минић

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