Ђани открио у каквом је стању Слађа након изласка из болнице

Аутор:АТВ редакција
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Пјевач Радиша Трајковић Ђани не крије колико му је лакнуло након што се његова супруга Слађа вратила кући.
Након неколико дана које је провела на Војномедицинској академији, гдје је била на испитивањима због здравствених проблема, Слађа се сада осјећа боље, а Ђани истиче да му је њен опоравак најважнији.
Пјевач је раније са великом забринутошћу говорио о њеном здравственом стању, откривајући да је имала проблема са гвожђем и ниским хемоглобином, као и да је губила доста крви.
Сада, међутим, пјевач има много више разлога за осмијех. Његова супруга је поново код куће, а како каже, већ се вратила свакодневним обавезама.
"Добро је, хвала драгом Богу. Већ је спремила пуњене паприке код куће. То ми је најбитније, кад је она здрава, онда сам и ја здрав, имам вољу за све", открио је Ђани.
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