Драгана Мирковић открила чиме је жељела да се бави

Аутор:АТВ редакција
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Драгана Мирковић данас је једна од највећих звијезда на регионалној музичкој сцени, а иза њене дугогодишње каријере крије се прича која је почела сасвим неочекивано.
Пјевачица је својевремено говорила о дјетињству и открила да тада није планирала да се бави музиком. Иако су је од малих ногу подстицали да пјева, њене жеље биле су усмјерене ка сасвим другачијем животном путу.
"Као дјевојчица имала сам потпуно другачије снове од свега овога што ми се догодило. Нисам жељела да пјевам, нисам жељела да се бавим тим и чак сам била против тога", присјетила се Драгана.
Како је навела, још од пете године често је добијала сугестије да пјева на различитим приредбама и догађајима. Музику је вољела, али тада није замишљала себе на сцени пред публиком.
Њене жеље биле су везане за образовање, туризам и путовања. Жељела је да научи енглески језик и обиђе свијет, не слутећи да ће управо захваљујући музици касније остварити дио тих снова.
"Жељела сам да завршим факултет и да будем негде у туризму, да обиђем свијет јер сам одувијек вољела путовања. Данас сам срећна јер сам захваљујући музици пропутовала читав свијет", рекла је Мирковићева једном приликом за домаће медије.
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