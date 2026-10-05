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Драгана Мирковић открила чиме је жељела да се бави

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05.10.2026 11:54

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Драгана Мирковић пјевачица ДМ САТ
Фото: YouTube/printscreen

Драгана Мирковић данас је једна од највећих звијезда на регионалној музичкој сцени, а иза њене дугогодишње каријере крије се прича која је почела сасвим неочекивано.

Пјевачица је својевремено говорила о д‌јетињству и открила да тада није планирала да се бави музиком. Иако су је од малих ногу подстицали да пјева, њене жеље биле су усмјерене ка сасвим другачијем животном путу.

"Као дјевојчица имала сам потпуно другачије снове од свега овога што ми се догодило. Нисам жељела да пјевам, нисам жељела да се бавим тим и чак сам била против тога", присјетила се Драгана.

Како је навела, још од пете године често је добијала сугестије да пјева на различитим приредбама и догађајима. Музику је вољела, али тада није замишљала себе на сцени пред публиком.

Њене жеље биле су везане за образовање, туризам и путовања. Жељела је да научи енглески језик и обиђе свијет, не слутећи да ће управо захваљујући музици касније остварити дио тих снова.

"Жељела сам да завршим факултет и да будем негде у туризму, да обиђем свијет јер сам одувијек вољела путовања. Данас сам срећна јер сам захваљујући музици пропутовала читав свијет", рекла је Мирковићева једном приликом за домаће медије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Драгана Мирковић

Пјевачица

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