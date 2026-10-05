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Ево којих 10 је освојило највише гласова за Народну скупштину Републике Српске

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05.10.2026 12:36

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Од 10 политичара који су освојили највише гласова у трци за мандат у Народној скупштини Републике Српске, чак њих девет долази из СНСД-а, а само један из Покрета "Сигурна Српска".
Фото: АTV

Ово је 10 кандидата, који су освојили највише гласова за Народну скупштину Републике Српске.

Чак њих девет од десет су кандидати СНСД-а, а само један је из ПСС-а.

Највише појединачних гласова освојио је Игор Додик СНСД - 19.248 гласова.

Сљедећи је Драшко Станивуковић ПСС - 16.448 гласова.

Сљедећих осам кандидата је са листе СНСД-а:

Данијел Јошић – 10.959

Горан Маричић – 9.857

Микајло Лазић – 9.573

Мирослав Бојић – 8.791

Нина Букејловић – 8.109

Зоран Стевановић – 7.944

Милош Гверо – 7.186

Бојан Савић – 7.021

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Тагови :

Народна скупштина Републике Српске

кандидати СНСД

Народни посланик

Избори 2026

гласање

ПСС

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