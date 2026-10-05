Ево којих 10 је освојило највише гласова за Народну скупштину Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Ово је 10 кандидата, који су освојили највише гласова за Народну скупштину Републике Српске.
Чак њих девет од десет су кандидати СНСД-а, а само један је из ПСС-а.
Највише појединачних гласова освојио је Игор Додик СНСД - 19.248 гласова.
Сљедећи је Драшко Станивуковић ПСС - 16.448 гласова.
Сљедећих осам кандидата је са листе СНСД-а:
Данијел Јошић – 10.959
Горан Маричић – 9.857
Микајло Лазић – 9.573
Мирослав Бојић – 8.791
Нина Букејловић – 8.109
Зоран Стевановић – 7.944
Милош Гверо – 7.186
Бојан Савић – 7.021
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