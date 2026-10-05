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Руководство СНСД у молитви након избора; Додик: Ово је наш завјет и захвалност Богу

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05.10.2026 11:46

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Додик: Ово је наш завјет и захвалност Богу за све што се остварило
Фото: АTV

Лидер СНСД-а Милорад Додик са руководством странке је у Цркви Свете Тројице запалио свијеће и помолио се Богу, истичући да су то учинили у знак захвалности што су избори протекли мирно и што је, све завршено у корист грађана Републике Српске.

„Ми смо партија која је побједничка и која је суштински православно-хришћанска и која је са својим народом прошла кроз ових двадесет година и поново добила огромну подршку на изборима и зато је важно да данас сви ми из наше партије дођемо овдје, запалимо свијећу и помолимо се Богу и захвалимо се на свему за све оно што се остварило“, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.

Додик је поручио да је данашња молитва и она зарад захвалности јер су избори протекли мирно, те да је све успјешно завршено због добробити грађана Републике Српске.

Додик и Цвијановић
Додик и Цвијановић
АTV

„Да се захвалим и високопреосвештеном владики, који нас је подучавао да је важно да очувамо мир међу нама и да тај мир пројектујемо кроз све у животу и када смо у цркви и сада ови избори и када радимо било шта у животу и кроз наше професионалне обавезе те ми морамо свакако сачувати мир међу нама и обезбиједити да се Република Српска развија баш као што то жели овај народ“, поручује Додик.

Према његовим ријечима, изборни резултати, односно убједљива побједа СНСД-а је доказ шта народ мисли о њиховим политикама.

Руководство СНСД-а са Јефремом
Руководство СНСД-а са Јефремом
АТВ

„Ово што смо јутрос урадили је својеврстан завјет и обећање не само народу и опред Богом да ми остајемо пред својим политикама и да их нећемо мијењати и да ћемо у суштини као народна партија показати то народу“, закључио је Додик.

Руководство СНСД-а на челу са Додиком овим поводом састало се у Бањалуци са митрополитом бањалучким Јефремом.

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Тагови :

Милорад Додик

Жељка Цвијановић

Митрополит бањалучки Јефрем

Саво Минић

молитва

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