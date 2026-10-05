Љубиша Петровић искључен из СДС-а!

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић искључен је из чланства Српске демократске странке (СДС), одлуком предсједника ове странке Бранка Блануше.
Петровић је искључен због грубог кршења Статута СДС-а који предвиђа поштовање одлука органа Главног одбора и Предсједништва о кандидатурама за инокосне функције и јавне подршке кандидатима других политичких странака на изборима.
"Именованом престају сва права и обавезе које произилазе из Статута СДС-а. Одлука ступа на снагу даном доношења", наводи се у одлуци.
Подсјећамо, Петровић је јавно пружао подршку Небојши Вукановићу као кандидату за члана Предсједништва БиХ из реда српског народа, иако је СДС имао свог кандидата.
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