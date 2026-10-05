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Зел честитао Цвијановићевој: Барем један истински демократа у Сарајеву

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05.10.2026 11:12

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Зел честитао Цвијановићевој: Барем један истински демократа у Сарајеву
Фото: АТВ

Предсједник Републиканске партије у Израелу Марк Зел честитао је побједу кандидату СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић и оцијенио да ће њеном побједом у Сарајеву бити барем један истински демократа.

Коментаришући побједу кандидата СНСД-а, укључујући кандидата за предсједника Републике Српске Саве Минића, Зел је оцијенио да су то сјајне вијести за Републику Српску и за слободу.

"Сјајне вијести! Веома сам поносан. Живјела Република Српска! Живјела слобода!", написао је Зел на "Иксу".

Коментаришући резултате избора за Народну скупштину, Зел је навео да је предност невјероватна, наводећи да је СНСД, који предводи предсједник Милорад Додик, освојио је 38,89 одсто гласова, док је опозициони ПСС, који предводи градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић, добио 14,11 одсто.

ПЛЕНКОВИЋ ДА СМАЊИ ПОДРШКУ БОШЊАЦИМА И СТАНЕ УЗ СРБЕ У БиХ

Предсједник Републиканске партије у Израелу Марк Зел поручио је премијеру Хрватске Андреју Пленковићу да би требао да смањи подршку Бошњацима и стане уз Србе, како би се оживио Дејтонски мировни споразум и обновила аутономија хришћана у БиХ.

Он је коментарисао Пленковићеву објаву на "Иксу" у којој је хрватски премијер кандидату ХДЗ-а за хрватског члана Предсједништва БиХ Дарјани Филиповић честитао на оствареном резултату на јучерашњим изборима у БиХ и истакао да од сада хрватски народ у БиХ има легитимног представника.

Пленковић је навео и да Хрватска остаје посвећена даљем развоју односа са БиХ.

Зел је синоћ честитао побједу на изборима предсједнику СНСД-а Милораду Додику, кандидату за српског члана Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић и кандидату за предсједника Републике Српске Сави Минићу, оцијенивши да је побједа кандидата СНСД-а на изборима доноси сјајну ноћ за пријатеље Америке и Израела на Балкану.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Марк Зел

СНСД

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