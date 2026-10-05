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Лукић: Пропао покушај међународне заједнице, народ изабрао СНСД

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05.10.2026 11:00

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Лукић: Пропао покушај међународне заједнице, народ изабрао СНСД
Фото: РТРС

Професор Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву Радомир Лукић изјавио је Срни да су избори у БиХ показали да међународна заједница није успјела да растури СНСД и да је јасно да народ жели политику очувања, коју је и до сада водила та политичка партија.

Лукић је истакао да међународна заједница није имала шансе против народа који вјерује политици СНСД-а и лидеру Милораду Додику.

Он је навео да је на велику радост Републике Српске то што је пропао покушај међународне заједнице, која је имала намјеру да прекроји вољу српског народа.

"Резултати су, на неки начин, и очекивани и неочекивани. Неочекивани због тога што је међународна заједница уложила велики напор да елиминише и растроји СНСД, као што је то својеврмено урадила са СДС-ом, по истом рецепту", рекао је Лукић.

Лукић је напоменуо да је СНСД све претходне године водио политику која одговара Републици Српској и њеном опстанку.

- Друге странке нису забиљежиле очекиване резултате, као ни њихови појединачни кандидати, што је показатељ да народ Републике Српске жели политику СНСД-а - закључио је Лукић.

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Тагови :

Радомир Лукић

СНСД

Избори 2026

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Република Српска

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