Лукић: Пропао покушај међународне заједнице, народ изабрао СНСД

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Професор Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву Радомир Лукић изјавио је Срни да су избори у БиХ показали да међународна заједница није успјела да растури СНСД и да је јасно да народ жели политику очувања, коју је и до сада водила та политичка партија.
Лукић је истакао да међународна заједница није имала шансе против народа који вјерује политици СНСД-а и лидеру Милораду Додику.
Он је навео да је на велику радост Републике Српске то што је пропао покушај међународне заједнице, која је имала намјеру да прекроји вољу српског народа.
"Резултати су, на неки начин, и очекивани и неочекивани. Неочекивани због тога што је међународна заједница уложила велики напор да елиминише и растроји СНСД, као што је то својеврмено урадила са СДС-ом, по истом рецепту", рекао је Лукић.
Лукић је напоменуо да је СНСД све претходне године водио политику која одговара Републици Српској и њеном опстанку.
- Друге странке нису забиљежиле очекиване резултате, као ни њихови појединачни кандидати, што је показатељ да народ Републике Српске жели политику СНСД-а - закључио је Лукић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
3 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
14
34
14
26
14
25
14
21
14
17
Тренутно на програму