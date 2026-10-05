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Гајић: Пометени вољом народа

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05.10.2026 10:34

Коментари:

1
Гајић: Пометени вољом народа

Савјетник предсједника Владе Републике Српске Дубравка Гајић коментарисала је резултате општих избора у Републици Српској.

"Једно је сигурно. Ни брезовом. Ни челичном. Пометени вољом народа. Јер је битно!" написала је Гајићева на Иксу.

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Тагови :

Дубравка Гајић

СНСД

Избори 2026

Влада Републике Српске

Коментари (1)

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