Гајић: Пометени вољом народа

Аутор:АТВ редакција
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Савјетник предсједника Владе Републике Српске Дубравка Гајић коментарисала је резултате општих избора у Републици Српској.
"Једно је сигурно. Ни брезовом. Ни челичном. Пометени вољом народа. Јер је битно!" написала је Гајићева на Иксу.
Jedno je SIGURNO!
Ni brezovom!
Ni čeličnom!
Pometeni voljom naroda!
Jer je BITNO!— Dubravka Gajić (@Dubravka__Gajic) October 5, 2026
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