Вучић честитао Додику на убједљивој изборној побједи СНСД-а

Аутор:АТВ редакција
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Бивши предсједник Србије Александар Вучић честитао је предсједнику СНСД-а Милораду Додику на убједљивој побједи СНСД-а на општим изборима, те пожелио све најбоље српском народу у Републици Српској.
"Посебно честитам Жељки Цвијановић и Сави Минићу на избору за српског члана Председништва БиХ и за председника Републике Српске", рекао је Вучић новинарима у Баноштору код Беочина, преноси Срна
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