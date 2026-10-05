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Вучић честитао Додику на убједљивој изборној побједи СНСД-а

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05.10.2026 10:52

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Вучић честитао Додику на убједљивој изборној побједи СНСД-а
Фото: Instagram / buducnostsrbijeav

Бивши предсједник Србије Александар Вучић честитао је предсједнику СНСД-а Милораду Додику на убједљивој побједи СНСД-а на општим изборима, те пожелио све најбоље српском народу у Републици Српској.

"Посебно честитам Жељки Цвијановић и Сави Минићу на избору за српског члана Председништва БиХ и за председника Републике Српске", рекао је Вучић новинарима у Баноштору код Беочина, преноси Срна

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Тагови :

Александар Вучић

Милорад Додик

Србија

Република Српска

Избори 2026

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