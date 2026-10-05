У пожару код Тузле погинуо мушкарац (80)

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац (80) из Рапача погинуо је у пожару који се догодио јуче у Рапачама.
Пожар је пријављен Полицијској станици Запад, 04. октобра око 13 часова.
О догађају је упознат дежурни тужилац КТТК-а, а потребне радње према упутама тужиоца су предузели истражитељи ОКП ПУ Тузла.
Након окончања КТТК-а ће бити достављен извјештај, преноси Аваз.
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