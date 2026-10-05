Logo

У пожару код Тузле погинуо мушкарац (80)

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.10.2026 11:35

Коментари:

0
Ватра је хемијски процес брзе оксидације запаљивог материјала, који прате ослобађање велике количине топлоте, свјетлости и гасова.
Фото: pexels/Georgy Druzhinin

Мушкарац (80) из Рапача погинуо је у пожару који се догодио јуче у Рапачама.

Пожар је пријављен Полицијској станици Запад, 04. октобра око 13 часова.

Горјело је ниско растиње и трава.

О догађају је упознат дежурни тужилац КТТК-а, а потребне радње према упутама тужиоца су предузели истражитељи ОКП ПУ Тузла.

Након окончања КТТК-а ће бити достављен извјештај, преноси Аваз.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Тузла

пожар

преминуо мушкарац

Црна хроника

Коментари (0)

Прочитајте више

„Студенти користе сузавац током протеста због недовољно опремљених школа у Лиону, Француска, у петак, 2. октобра 2026. године.“

Свијет

Стотине школа и даље затворене због демонстрација

3 ч

0
Љубиша Петровић искључен из СДС-а!

Република Српска

Љубиша Петровић искључен из СДС-а!

3 ч

4
Милорад Додик СНСД

Република Српска

СНСД убједљиво побиједио на свим нивоима на општим изборима

3 ч

1
Јавор: Остајем градоначелник, нећу прихватити посланички мандат

Република Српска

Јавор: Остајем градоначелник, нећу прихватити посланички мандат

3 ч

0

Више из рубрике

полиција дастер службеници МУП-а

Хроника

Пао Бањалучанин, суграђанки упућивао језиве пријетње

3 ч

0
Челинчанин ухапшен по Централној потјерници

Хроника

Челинчанин ухапшен по Централној потјерници

4 ч

0
Двоје ухапшено због крађе у продавници у Бањалуци

Хроника

Двоје ухапшено због крађе у продавници у Бањалуци

4 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Два Бањалучанина претукла мушкарца у локалу, он завршио на УКЦ-у

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

34

СНСД и даље убједљиво води за НСРС

14

26

Трагедија у свијету гимнастике: Преминуо чувени олимпијски шампион

14

25

Минић: Бићу предсједник свих грађана Српске, без обзира на политичке разлике, вјеру и нацију

14

21

Нестала власница познатог клуба у Бечу: Петри (39) се од суботе губи сваки траг

14

17

Опијело Биљани Плавшић у Београду

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима